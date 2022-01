Waarom Herlings na vijfde titel met nummer 1 gaat rijden

Herlings wordt in 2022 de eerste KTM-rijder ooit die in de hoogste klasse van het WK motorcross met nummer 1 gaat rijden. Zowel hij als Tony Cairoli maakte in het verleden geen gebruik van die mogelijkheid.

Wat heeft je ertoe doen besluiten nu wel voor nummer 1 te gaan?

"Ik heb er echt heel goed over na moeten denken, maar het kan echt zijn dat dit mijn laatste titel is geweest. Er kunnen er zomaar vijf bij komen, er kan er nog maar één bij komen, maar het kan ook zomaar dat er geen één meer bij komt. Ik heb nog nooit eerder in mijn leven met nummer 1 gereden en het is wel iets wat ik ooit heb willen doen."

Gezien het feit dat Max Verstappen ook met nummer 1 gaat rijden, hebben ze bij (grote sponsor) Red Bull in ieder geval een mooie combinatie te pakken. Heeft dat ook meegespeeld: dat Red Bull en KTM dit graag willen?

"Dat is natuurlijk wel heel mooi voor het team. Het is erg lang geleden dat er überhaupt een nummer 1 heeft gereden in de MXGP. In Europa gebeurt het sowieso bijna nooit, terwijl in Amerika bijna iedereen met nummer 1 aan de start staat nadat ze kampioen zijn geworden. Hier gebeurt dat gewoon niet zo vaak en al helemaal niet in de MXGP. Tony hield altijd 222 en buiten mij en Tony zijn er geen andere kampioenen in de hoogste klasse geweest voor KTM. Ik denk niet dat ooit iemand in de MXGP met nummer 1 heeft gereden voor KTM."

"Het verschil tussen mij en Max is natuurlijk wel dat er voor mij financieel niet per se een slaatje uit valt te slaan, qua merchandise enzo. Dat maakt voor mij nu niet uit. In de Formule 1 is het natuurlijk wel anders."

Misschien een beetje flauw om te zeggen, maar niet minder waar: nummer 84 heeft ook niet altijd geluk gebracht, dat maakt het besluit wellicht makkelijker voor jou.

"Nee, verre van inderdaad. Eigenlijk ongeveer de helft van de tijd. Maar toch, het blijft ook zo dat er verwachtingen bij komen. Het heeft ook wel iets arrogants natuurlijk en daarom heb ik ook wel getwijfeld. Er wordt direct wat verwacht. Dan zou het extra zuur zijn om het niet af te maken, dat is wel een beetje een afgang."