FIM maakt MXGP-kalender voor 2022 bekend

Na een seizoen dat alsnog hevig beïnvloed werd door het coronavirus hoopt de MXGP-organisatie Infront Racing in 2022 terug te gaan naar het oude normaal. Het seizoen start al op 20 februari met een wedstrijd op Britse grond, Matterley Basin is dan wederom het toneel van de seizoensopener. Daarna gaat het WK motorcross richting Argentinië, waarvoor de exacte locatie nog niet bekendgemaakt is. Ook de locatie voor derde wedstrijd van het seizoen, waar ook de vrouwen aan hun kampioenschap, is nog niet bekend.

Wel is duidelijk dat Oss op 27 maart het strijdtoneel is voor de vierde ronde van het kampioenschap. Die locatie stond dit jaar voor het eerst weer op de kalender en is de directe vervanger van de wedstrijd in Valkenswaard. Elders in de kalender staat nog een lege plek, maar het is niet duidelijk of een andere Nederlandse baan voor deze plek in aanmerking komt.

Het programma bestaat verder voornamelijk uit de vaste locaties. Ook de KymiRing keert terug op de kalender. Het circuit in Finland schijnt al enige tijd gereed te zijn, maar door het coronavirus is er nog geen enkele wedstrijd geweest. Het MXGP-debuut van Finland zou op 14 augustus moeten plaatsvinden.

Het MXGP-seizoen wordt op 18 september afgesloten met een wedstrijd op een nader te bepalen locatie. In een persbericht laat de organisatie weten dat onderhandelingen nog in volle gang zijn. Voor zowel de wedstrijd op 20 maart als 18 september geldt dat de EMX-klassen en de Yamaha BluCru-juniorklasse in het voorprogramma staan. Op basis daarvan is het aannemelijk dat deze wedstrijden in Europa plaatsvinden.

De Motocross of Nations wordt gehouden op 25 september op de Amerikaanse Redbud-omloop.

Kalender FIM WK Motorcross (MXGP) 2022

Datum Locatie 20 februari Matterley Basin 6 maart nog niet bekend 20 maart nog niet bekend 27 maart Oss 10 april Pietramurata 24 april Kegums 1 mei Orlyonok 15 mei Riola Sardo 29 mei Intu Xanadu-Arroyomolinos 5 juni Ernée 12 juni Teutschenthal 26 juni Jakarta 3 juli Semaracing 17 juli Loket 24 juli Lommel 7 augustus Uddevalla 14 augustus KymiRing 21 augustus St. Jean d'Angely 4 september Afyonkarahisar 18 september nog niet bekend