Rocco Coronel opgenomen in Red Bull Junior-programma

Rocco Coronel is de nieuwste aanwinst van het succesvolle Red Bull Junior-programma. De pas 13-jarige zoon van Tom Coronel maakte indruk tijdens een driedaagse shoot-out in Spanje. Momenteel is Rocco met succes actief in de internationale kartsport, en werd in augustus in Jerez de la Frontera in het diepe gegooid tijdens een test met krachtige formulewagens. Dat ging hem uitstekend af, met een Red Bull-contract als resultaat. “Het gaat nu echt beginnen”, zegt de trotse vader Tom Coronel in gesprek met Motorsport.com, dat het nieuws al enkele weken geleden op de radar kreeg maar wat nu formeel naar buiten is gebracht. “Dit biedt veel nieuwe kansen voor ons. Je kijkt altijd naar dit soort programma’s. En het Red Bull-programma bestaat al zo lang, met zo veel succesverhalen. Dit is voor ons dus echt een beloning. Het is mooi om te zien dat de progressie en snelheid van Rocco zijn opgevallen bij anderen. Rocco heeft zelf volgens mij nog niet helemaal door hoe hard hij aan het groeien is. Twee jaar geleden reden we nog GK4 in Nederland!”

Rocco is uiteraard dolblij met zijn deal, zo laat hij aan Motorsport.com weten: “Ik vind het gaaf dat ik ben opgenomen in dit programma. We gaan nu echt beginnen. Ik ben ook trots dat ik met een Red Bull-helm mag gaan rijden. Ik was altijd een beetje jaloers op die jongens die met die vette kleuren mochten rijden. En nu heb ik er zelf een, hoe gaaf is dat!”

Indrukwekkende test

Foto door: Roccocoronel.com

Het eerste contact tussen de Coronels en Red Bull dateert van half juli. De talentenscouts van het energiedrankengigant, aangevoerd door Helmut Marko, nodigden de jongeling uit voor de Red Bull Driver Search. Tom daarover: “Ik zei tegen hen: ‘Joh, hij is pas 13, dat is toch nog veel te vroeg?’. Maar ze wilden hem vast leren kennen, was het antwoord. We hadden niks te verliezen dus we zijn er naartoe gegaan. Rocco stond er alle dagen top bij.” De jongelingen werden voor de leeuwen geworpen in Formule 4-bolides, en mochten later zelfs nog plaatsnemen in de snellere en krachtigere GP3-auto’s. In beide wagens maakte Coronel indruk.

Tom: “Nog tijdens de test vroeg Helmut me al om even de trailer in te komen. Hij wilde weten wat ons plan was, welke kant we op wilden. Na de test hebben we verder gesproken. De afspraak was dat we in Zandvoort tijdens het F1-weekend weer verder zouden babbelen. Twee dagen later belde hij echter al op: ‘ik wil het plan eerder optuigen’. Dan weet je natuurlijk al dat er interesse is. Het is wel heel gaaf dat Helmut al dit soort gesprekken zelf voert, hij is echt de man met de neus voor talent.”

Hoewel Coronel en zijn vrouw Paulien al jarenlang rondlopen in de autosportwereld en iedereen kennen, is dit ook voor hen de ontbrekende schakel in de weg richting de top: “Dit is precies het gedeelte dat ik miste: een committed partner die dit avontuur samen met Rocco aangaat. En dit is pas het begin!”