Karting Champions League presenteert kalender voor debuutseizoen

In 2024 staat de Karting Champions League voor het eerst op de internationale kalender. Het kampioenschap, dat gebruikmaakt van een uniek arrive & drive principe, organiseert in totaal acht evenementen voor de vijf klassen. Het seizoen begint met twee testdagen op het Spaanse circuit van Campillos. Begin april staat de eerste race van het debuutjaar op het programma in het Duitse Wackersdorf. Voor de tweede ronde reist men af naar Noorwegen, gevolgd door evenementen in Duitsland en Spanje. Vervolgens wordt er na de zomer geracet in Denemarken en Frankrijk. Het voorlaatste evenement moet nog bevestigd worden, men mikt op een evenement in België. De seizoensfinale vindt plaats van 22 tot 24 november in Campillos.

De informatiedag van de Karting Champions League 2024 bijwonen? Meld je nu gratis aan!

Aan het einde van het seizoen ontvangt de kampioen van de K2-klasse (KZ schakel) een schitterende hoofdprijs: een jaar lang met MP Motorsport racen in het Spaanse Formule 4-kampioenschap.

Alles over de Karting Champions League: Algemeen Talent opgelet: Nieuw opleidingsprogramma met Formule 4-seizoen als hoofdprijs

Patrick Dirks, de nieuwe Series Manager, maakt sinds begin november deel uit van het Karting Champions League-team. Hij racete eerder in sportscars en formulewagens, en was tevens als partner betrokken bij een kartteam: “Dankzij Henk de Jong van MP Motorsport ben ik betrokken geraakt bij dit spannende nieuwe project. Wat een geweldig arrive & drive-idee heeft hij gelanceerd! Ik ben er trots op dat ik de internationale kartgemeenschap de kalender voor ons eerste seizoen in 2024 mag presenteren.”

Op zaterdag 9 december presenteert Rick Winkelman de Karting Champions League in het gebouw van Kartstore Benelux in Oud Beijerland. De Nederlandse presentator begint om 11 uur. De presentatie in het Engels is om 14.00 uur. Als je er persoonlijk of via een link bij wilt zijn, meld je dan nu gratis aan.