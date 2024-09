Rocco Coronel naar podium tijdens hectische finale van WK Karting

Afgelopen week werd Rocco Coronel bevestigd als nieuw lid van het Red Bull talentenprogramma. De zoon van Tom Coronel reed enkele dagen later al in de kleuren van de energiedrankengigant tijdens het WK Karting in Engeland. Na twee droge dagen vonden de finales onder kletsnatte omstandigheden plaats. De pas 13-jarige Rocco liet zich uitstekend zien in de listige omstandigheden. Hij klom acht plaatsen op en hield het hoofd koel in de hectische slotfase, waardoor hij als derde naar het podium mocht.

De laatste ronden waren aan kop van het veld, op z’n zachtst gezegd enerverend te noemen. De Brit Noah Baglin leek lange tijd op weg naar de ultieme glorie, maar kreeg in de voorlaatste ronde bezoek van landgenoot Kenzo Craigie. De twee raakten elkaar stevig in de laatste bocht van de race. Baglin viel enkele meters voor de finish uit en zag zijn droom uiteenspatten. De Australiër James Anagnostiadis kwam als tweede over de meet, voor de Oostenrijker Niklas Schaufler. Hij werd echter gediskwalificeerd omdat hij op de pre-grid door meer dan een monteur werd geholpen, waardoor Coronel werd gepromoveerd naar de derde stek.