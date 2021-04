Bumper gooien en vechtpartij kosten karter 15 jaar schorsing

Tijdens de finale van de KZ-categorie op het wereldkampioenschap karten van 2020 in Lonato raakte de 23-jarige Corberi betrokken bij een incident op de baan, waardoor hij met schade uitviel. Uit frustratie stak de Italiaanse rijder de baan over, waarna hij een bumper richting een andere coureur gooide. Vervolgens ging hij na afloop van de race nog met concurrent Paolo Ippolito op de vuist, wat een grote vechtpartij in gang zette. Direct na afloop van de race kondigde de FIA aan dat het onderzoek ging doen naar de gebeurtenissen in Lonato, terwijl Corberi beloofde dat hij nooit meer zou racen.

Vorige maand kwam het internationale tribunaal van de FIA samen om de kwestie te bespreken. Corberi verdedigde zich door te beargumenteren dat de FIA geen verdere sancties zou kunnen opleggen, omdat Italiaanse autoriteiten dat al hadden gedaan. De Italiaanse karter zou uit woede gehandeld hebben nadat hij door een botsing met Ippolito uitviel. Ook meende de verdediging dat er een precedent was in het langlaufen, waar een atleet een schorsing voor één evenement kreeg vanwege het aanvallen van een tegenstander. Het tribunaal weerlegde de laatste claim door te stellen dat langlaufen een andere tak van sport is, terwijl het ook opmerkte dat de Italiaanse autoriteiten nog helemaal geen straf hebben uitgedeeld. Bovendien heeft de FIA in deze zaak onafhankelijke jurisdictie.

Maandag kwam de FIA met de uitspraak in de kwestie rond Corberi. Het tribunaal overwoog een levenslange schorsing voor de karter, maar uiteindelijk werd besloten dat hij toch de kans moet krijgen om terug te keren in de autosport als hij zijn straf heeft uitgezeten. Daarom is Corberi de komende vijftien jaar uitgesloten van alle racecompetities en functies binnen de autosport.

“Het tribunaal heeft besloten dat een sanctie van vijftien jaar adequaat en proportioneel is, aangezien zo’n straf de ernst van de feiten en het betrokken geweld reflecteert”, lees het besluit. Ook wordt gezegd dat Corberi’s acties ‘extreem serieus’ waren en dat het had kunnen leiden tot ‘blessures voor elk van de coureurs die deelnam aan de race (inclusief hijzelf)’. Door de schorsing mag Corberi de komende vijftien jaar niet deelnamen aan evenementen die georganiseerd worden door de FIA of de nationale autosportfederaties. Ook mag hij geen rol of functie binnen de FIA spelen. “Dit is een van de zwaarste sancties die het tribunaal kan opleggen”, vervolgt het besluit. “Geen enkele andere straf kan de beoogde doelstellingen van algemene en specifieke afschrikking en rehabilitatie in dezelfde mate bereiken - daarom is deze maatregel noodzakelijk.”