Michèle Mouton over Girls on Track: Vrouwen zullen gaan winnen

Vandaag de dag staat Mouton aan het roer van de FIA Women in Motorsport-commissie. Daar probeert ze jonge vrouwelijke coureurs te steunen in hun strijd om de top van de autosportpyramide te bereiken. De afgelopen tien jaar heeft ze zich ingezet om de basis van de pyramide te verbreden: om meer jonge meiden de eerste stappen in de racerij te laten zetten. Deze week vindt in het hoofdkwartier van Ferrari in Maranello de finale van haar meest ambitieuze project tot nu toe plaats.

Michele Mouton Foto: James Bearne

Girls on Track – Rising Stars is een wereldwijde talentencompetitie voor meiden tussen de 14 en 16 jaar. Twintig coureurs uit veertien landen namen op het circuit van Paul Ricard, Frankrijk, met de Winfield School deel aan een eerste selectieprocedure. Vier meiden mochten door naar de finale shoot-out in Maranello. De prijs die daar ligt te wachten is niet mis: de winnaar wordt de eerste vrouwelijke coureur in de Ferrari Driver Academy en krijgt een competitief zitje in de Formule 4.

“Het overtreft werkelijk alle verwachtingen”, zegt Mouton. “Dit is een grote stap voor de jongelingen. We kunnen hen op een cruciale leeftijd helpen met het opstarten van een professionele loopbaan. Op deze leeftijd stoppen ze vaak met de racerij omdat ze er geen toekomst in zien. En ook de samenwerking met Ferrari is een fantastische kans. Dit is echt erkenning voor de progressie die we afgelopen decennium met onze commissie hebben geboekt. We hopen snel de eerste vrouwelijke Ferrari-coureur te zien. De sfeer op Paul Ricard was goed en er werd fel gestreden. We konden zien dat de meiden heel erg gemotiveerd waren. Het niveau ligt behoorlijk hoog. Sommige meiden kwamen dicht in de buurt van de referentietijden van mannelijke coureurs dus we zagen veel vooruitgang.”

FIA Girls on Track Rising Stars logo Foto: FIA

Het Girls on Track-programma begon in 2018 met behulp van steun vanuit de Europese Unie. Later werd het samengevoegd met het Dare to be Different-programma van Susie Wolff. Inmiddels heeft het duizenden jonge meiden aangespoord de stap naar de racerij te maken. Het programma bevat onder meer trainingen op en naast de baan, educatie evenals activiteiten om veiligheid en bewustwording voor het milieu te creëren. “Al deze programma’s helpen ons om meer jonge meiden te bereiken. Het is van groot belang om de basis van de pyramide te voeden.”

De missie van Mouton is helder: meer participatie van vrouwen in alle aspecten van de racerij. Niet alleen coureurs, maar ook engineers, monteurs, officials, teambazen en in communicatie- en marketingrollen. “We willen aantonen dat de racerij voor iedereen open staat. Dat vind ik heel erg belangrijk. In onze sport nemen mannen het vrouwen het onder gelijke voorwaarden tegen elkaar op. Dat is uniek. Ook willen we meer vrouwen op leidinggevende posities.”

Michele Mouton Foto: Sutton Images

Het lijkt absurd dat Mouton veertig jaar later nog altijd de enige vrouw is die op FIA WK-niveau wedstrijden heeft gewonnen. Volgens de inmiddels 69-jarige Française is het vooral van belang dat meer meiden de kans krijgen om met gelijkwaardig materiaal de ladder te beklimmen. “Het is voor iedereen lastig om de top te bereiken, met name in de Formule 1. Slechts enkelen bereiken dat. Het is dus niet gemakkelijk om de top van de pyramide te bereiken. Onze basis is ten opzichte van de mannen te klein. Daardoor kunnen er uiteraard ook minder doorstoten tot de top. Ik ben ervan overtuigd dat we eerst de basis van de pyramide moeten verbreden door meer meiden te interesseren voor de sport. Ze moeten het gevecht aangaan in gemengde kampioenschappen. Dat is heel erg belangrijk. En om vrouwen hetzelfde materiaal en dezelfde kansen te geven. De commissie creëert meer kansen bij professionele teams en fabrikanten. We zijn er bijna.”

Doriane Pin Foto: FIA

Een van de bijzondere aspecten van de racerij is dat vrouwen het met gelijkwaardig materiaal opnemen tegen mannen, zoals Mouton in haar eigen carrière met veel succes deed. De introductie van de W Series, een racekampioenschap enkel en alleen voor vrouwelijke coureurs, leverde heel wat gemengde reacties op van diegenen die jarenlang hard knokten voor meer diversiteit. De klasse biedt vrouwen echter wel de ruimte om meer ervaring en kilometers op te doen in een cruciale fase in hun loopbaan. Het is inderdaad racen tegen enkel vrouwen, maar het zet deze vrouwen tegelijkertijd wel in de spotlights. Wat vindt Mouton van deze klasse en de rol die het speelt in het autosportspectrum?

“Het is een goede gelegenheid voor vrouwen om gratis te racen. Het laat zien dat vrouwen ook echt kunnen racen. Het is goed dat er veel initiatieven opgestart worden. Voor mij is succes pas succes als je iedereen verslaat: zowel mannen als vrouwen. Daarom ligt onze focus op het promoten van diversiteit binnen de sport, dat we allemaal dezelfde vaardigheden hebben om succesvol te zijn. Dat is precies wat er met mij gebeurd is. Men vraagt altijd: ‘Waarom ben jij succesvol geweest?’ Op nationaal niveau kreeg ik dezelfde auto als mijn teamgenoot. Hij was bovendien de beste Franse rijder. En ik wilde er niet belachelijk uitzien, ik moest mijn grenzen verleggen om zijn niveau te bereiken. Zolang je maar hetzelfde materiaal en dezelfde condities krijgt, is het aan jou om jezelf te bewijzen. Er zijn dan geen excuses. Dus ik heb hard gepusht.”

Michele Mouton, Audi Sport Quattro S1 Foto: Dave Dyer

“Vervolgens haalde ik het WRC want Audi belde. Ze boden me dezelfde wagen als Hannu Mikkola, destijds een van de beste coureurs ter wereld. Ik kon niet accepteren dat ik met dezelfde condities twee of drie seconden langzamer was. Onmogelijk. Ik werkte hard om mijn grenzen te verleggen en zijn niveau te evenaren. Dat was niet gemakkelijk. Als ik in een puur vrouwelijke omgeving actief was geweest, had ik enkel mijn best gedaan om de beste vrouw te worden. Ik zou nooit zo hard hebben gewerkt. Daarom vind ik het zo belangrijk dat het niet te gemakkelijk is, je moet knokken om de top te bereiken. Met dezelfde condities is dat mogelijk. Ik ben niet bijzonder, ik ben een doodnormaal mens.”