De 23-jarige Corberi ging vorig jaar oktober helemaal door het lint toen hij tijdens de finale van het WK Karting in aanvaring was gekomen met Paolo Ippolito. Corberi besloot zijn opponent langs de baan op te wachten en gooide de voorbumper van zijn kart naar Ippolito, waarna er na afloop van de race nog een vechtpartij tussen beide kemphanen ontstond in het parc ferme.

De beelden van Corberi gingen viral op social media, waarna zowel de Italiaanse autoriteiten als de FIA een onderzoek instelden naar de gebeurtenissen op het circuit van Lonato. In april deed het internationale tribunaal van de FIA uitspraak. Een levenslange schorsing voor de karter werd overwogen, maar omdat er besloten werd dat hij toch de kans moet krijgen om terug te keren in de autosport werd Corberi voor de komende vijftien jaar uitgesloten van alle racecompetities en functies binnen de autosport.

Corberi tekent beroep aan

Dinsdag heeft de FIA bekendgemaakt dat het internationale tribunaal zich op 22 juni opnieuw over de zaak zal gaan buigen. De aanleiding daarvoor is een beroep van Corberi, die het niet eens is met de uitspraak. De 23-jarige Italiaan verdedigde zich eerder al met het argument dat hij uit woede zou hebben gehandeld na de aanvaring met Ippolito en dat de FIA helemaal geen verdere sancties zou kunnen opleggen omdat Italiaanse autoriteiten zich al over dezelfde zaak hadden gebogen. Verder haalde de verdediging ook een vermeend precedent uit het langlaufen aan, waar een atleet slechts een schorsing voor één evenement kreeg opgelegd na het aanvallen van een tegenstander.

Het tribunaal weerlegde de laatste claim door te stellen dat langlaufen een andere tak van sport is, terwijl het ook opmerkte dat de Italiaanse autoriteiten nog helemaal geen straf hadden uitgedeeld.