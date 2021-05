Indy 500: Ericsson snelste over vier ronden op Fast Friday

Zoals gebruikelijk worden de turbo’s op de vrijdag voor de kwalificatie van de Indy 500, die bekend staat als Fast Friday, opgevoerd naar een boost van 1.5-bar. Dat is 0.2-bar meer dan wordt gebruikt op de dag van de race en geeft de rijders de beschikking over ongeveer negentig pk extra. Het is dan ook geen verrassing dat de meeste rijders een kwalificatiesimulatie van vier vliegende ronden deden. Marcus Ericsson maakte daarbij de beste indruk: de Zweed van Chip Ganassi Racing reed een gemiddelde snelheid van 231,950 mijl per uur. Daarmee was hij bijna een kwart mijl per uur sneller dan Andretti-rijder Colton Herta en 0,428 mijl per uur sneller dan Patricio O’Ward van Arrow McLaren SP.

Andretti Autosport stond er hoe dan ook goed voor met de gemiddelde snelheid over vier ronden. Herta’s teamgenoten Alexander Rossi en Stefan Wilson volgden achter O’Ward op de vierde en vijfde positie, terwijl tweevoudig winnaar Takuma Sato de zesde tijd noteerde. In de gemiddelde snelheden over vier vliegende ronden noteerde Rinus VeeKay de tiende tijd. Met een gemiddelde snelheid van 230,234 mijl per uur eindigde de Nederlander van Ed Carpenter Racing drie plaatsen achter teamgenoot en teameigenaar Ed Carpenter. Ook moest hij Santino Ferrucci en Ed Jones voor zich dulden.

Zesvoudig IndyCar-kampioen Scott Dixon kwam niet verder dan de twaalfde tijd over vier ronden, nadat hij geen run zonder verkeer had. De Ganassi-coureur reed wel de snelste enkele ronde van de vrijdag met een gemiddelde snelheid van 233,302 mijl per uur. In dat klassement stond Ganassi er overigens uitstekend voor, want Tony Kanaan, Ericsson en Alex Palou bezetten achter Herta de derde, vierde en vijfde positie. VeeKay noteerde een ronde van 231,325 mijl per uur en eindigde daarmee op de twaalfde plek. Opvallend genoeg eindigden de vier coureurs van topteam Penske allemaal buiten de top-twintig.

Dit weekend staat de kwalificatie voor de 105de editie van de Indy 500 op het programma. Die begint zaterdag om 12.00 uur lokale tijd. In Nederland is het dan 18.00 uur. Vanaf 20.35 uur is de kwalificatie ook live te volgen op Ziggo Sport.

Beste gemiddelden over vier ronden

Marcus Ericsson – 231.950 mph Colton Herta – 231.726 mph Pato O’Ward – 231.522 mph Alexander Rossi – 230.999 mph Stefan Wilson – 230.844 mph Takuma Sato – 230.819 mph Ed Carpenter – 230.423 mph Santino Ferrucci – 230.364 mph Ed Jones – 230.251 mph Rinus VeeKay – 230.234 mph

Uitslag vierde trainingsdag Indy 500

No Coureur Team Motor Snelheid Tijd Ronden 1 9 Scott Dixon Chip Ganassi Racing Honda 233.302 38.5766 29 2 26 Colton Herta Andretti Autosport Honda 232.784 38.6624 34 3 48 Tony Kanaan Chip Ganassi Racing Honda 232.690 38.6781 26 4 8 Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing Honda 232.531 38.7045 39 5 10 Alex Palou Chip Ganassi Racing Honda 232.155 38.7672 23 6 5 Pato O’Ward Arrow McLaren SP Chevy 232.034 38.7874 30 7 27 Alexander Rossi Andretti Autosport Honda 231.863 38.8160 40 8 30 Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 231.598 38.8604 28 9 18 Ed Jones Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan Honda 231.569 38.8653 18 10 28 Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport Honda 231.539 38.8703 33 11 15 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 231.518 38.8738 30 12 21 Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing Chevy 231.325 38.9063 18 13 25 Stefan Wilson Andretti Autosport Honda 230.977 38.9650 28 14 45 Santino Ferrucci Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 230.924 38.9739 21 15 20 Ed Carpenter Ed Carpenter Racing Chevy 230.901 38.9777 29 16 60 Jack Harvey Meyer Shank Racing Honda 230.840 38.9880 35 17 29 James Hinchcliffe Andretti Steinbrenner Autosport Honda 230.817 38.9919 30 18 51 Pietro Fittipaldi Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing Honda 230.666 39.0174 17 19 47 Conor Daly Ed Carpenter Racing Chevy 230.627 39.0241 36 20 7 Felix Rosenqvist Arrow McLaren SP Chevy 230.587 39.0308 36 21 6 Helio Castroneves Meyer Shank Racing Honda 230.512 39.0435 48 22 2 Josef Newgarden Team Penske Chevy 230.479 39.0491 48 23 59 Max Chilton Carlin Chevy 230.473 39.0501 47 24 3 Scott McLaughlin Team Penske Chevy 230.415 39.0600 30 25 86 Juan Pablo Montoya Arrow McLaren SP Chevy 230.366 39.0683 44 26 98 Marco Andretti Andretti Herta-Haupert w/Marco & Curb-Agajanian Honda 230.335 39.0735 25 27 4 Dalton Kellett AJ Foyt Enterprises Chevy 230.197 39.0970 20 28 1 JR Hildebrand AJ Foyt Enterprises Chevy 229.973 39.1351 36 29 12 Will Power Team Penske Chevy 229.847 39.1564 42 30 22 Simon Pagenaud Team Penske Chevy 229.792 39.1658 41 31 24 Sage Karam Dreyer & Reinbold Racing Chevy 229.536 39.2095 43 32 16 Simona De Silvestro Paretta Autosport Chevy 229.477 39.2197 34 33 14 Sebastien Bourdais AJ Foyt Enterprises Chevy 229.426 39.2284 23 34 11 Charlie Kimball AJ Foyt Enterprises Chevy 228.520 39.3839 30 35 75 RC Enerson Top Gun Racing Chevy 226.055 39.8134 33