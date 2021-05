Oudgediende Tony Kanaan noteerde op donderdag de snelste tijd op de Indianapolis Motor Speedway. De meeste teams concentreerden zich op het vinden van een goede afstelling voor de race. Zo ook Ed Carpenter Racing, de formatie waarvoor Rinus VeeKay actief is. “Het was een behoorlijk goede dag”, blikte de kersvers IndyCar-racewinnaar terug. De Nederlander eindigde met behulp van een tow op de zesde plaats in de daguitslag. Teamgenoot Conor Daly eindigde sterk als tweede, teameigenaar Ed Carpenter stond in de lijst met topsnelheden zonder slipstream in de top zes.

Dat biedt perspectief voor de komende dagen, erkent de Nederlander: “We begonnen de dag met een kwalificatierun en de auto voelde erg goed. Zowel met heel weinig downforce als met de raceafstelling. Ja, wat dat betreft heel erg goed. In de racesimulatie hebben we veel geleerd. We hebben wat dingen geprobeerd die niet helemaal goed uitpakten. Maar als we de puzzelstukjes op de juiste plaats krijgen, wat een paar keer gelukt is, beschikken we over een zeer competitieve auto."

Houten banden

Veel coureurs klagen over het listige rijgedrag van de wagens in verkeer. Ook VeeKay heeft ondervonden dat het niet eenvoudig is om op een volle baan de auto in het gareel te houden: “De eerste vier kunnen min of meer met elkaar duelleren en van positie wisselen. Maar als je negende of tiende rijdt, voelt het alsof je houten banden hebt. Het is gewoon heel erg lastig om in te halen. Wanneer het warm wordt, hebben we denk ik een van de sterkste wagens van het veld. En dat maakt het ontzettend leuk.”

Collega Patricio O'Ward deelt de mening van de Nederlander: "Man, wat is het listig in verkeer. Wanneer je achter twee of drie auto's rijdt is het prima, dan voel je de balans van de wagen. Maar als je twaalfde rijdt, hoop je gewoon dat jouw auto het minst slecht is van iedereen. Geen enkele wagen zal dan goed aanvoelen."

Alles over de Indy 500 2021: Indy 500 2021: Tijdschema, deelnemerslijst, waar te bekijken