Indy 500: Kanaan op kop, zware crash voor Ferrucci

Slechts twee coureurs braken tijdens de donderdagsessie door de barrière van 225 mijl per uur, al was dat te wijten aan het feit dat de meeste teams bezig waren met het tunen van de afstelling voor de race. De Chip Ganassi Honda van Kanaan deed dat men 225,341 mijl per uur in zijn 71ste ronde. Hij was daarmee een tiende van een mijl rapper dan Conor Daly in de wagen van Ed Carpenter Racing.

Santino Ferrucci eindigde op de derde plaats, maar na vijftig ronden moest hij het noodgedwongen voor gezien houden. De extra inschrijving van Rahal Letterman Lanigan verloor de controle over de achterkant van zijn auto bij het insturen van de tweede bocht en klapte met een noodgang in de muur. De veiligheidscrews van het circuit waren snel aanwezig en hielpen de Amerikaan uit de auto, maar Ferrucci had na afloop wel last van zijn rechterbeen. Het voormalige Haas F1-talent is voor onderzoek naar het ziekenhuis in Indianapolis gegaan.

Josef Newgarden werd vierde namens Penske, Scott Dixon sloot de trainingsdag af op de vijfde plaats. Rinus VeeKay eindigde op de zesde plaats. Hij was iets meer dan anderhalve tiende langzamer dan Kanaan, maar boekte vooruitgang ten opzichte van de voorgaande dagen. Drievoudig Indy 500-kampioen Helio Castroneves werd zevende voor Marcus Ericsson en uittredend winnaar Takuma Sato. Colton Herta maakte de top-tien compleet.

Vrijdagavond gaat de baan 18.00 uur Nederlandse tijd weer open voor de voorlaatste training. Zaterdag en zondag staan dan de kwalificaties op het programma. De Indianapolis 500 zelf vindt pas volgend weekend plaats, op 30 mei.

Uitslag derde trainingsdag Indy 500

P No Coureur Tijd Verschil Snelheid Motor Team 1 48 Tony Kanaan 39.9395 39.9395 225.341 Honda Chip Ganassi Racing 2 47 Conor Daly 39.9565 0.0170 225.245 Chevy Ed Carpenter Racing 3 45 Santino Ferrucci 40.0139 0.0744 224.922 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 4 2 Josef Newgarden 40.0204 0.0809 224.885 Chevy Team Penske 5 9 Scott Dixon 40.0595 0.1200 224.666 Honda Chip Ganassi Racing 6 21 Rinus VeeKay 40.1054 0.1659 224.409 Chevy Ed Carpenter Racing 7 06 Helio Castroneves 40.1082 0.1687 224.393 Honda Meyer Shank Racing 8 8 Marcus Ericsson 40.1296 0.1901 224.273 Honda Chip Ganassi Racing 9 30 Takuma Sato 40.1370 0.1975 224.232 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 10 26 Colton Herta 40.1887 0.2492 223.944 Honda Andretti Autosport 11 10 Alex Palou 40.2362 0.2967 223.679 Honda Chip Ganassi Racing 12 28 Ryan Hunter-Reay 40.2599 0.3204 223.548 Honda Andretti Autosport 13 3 Scott McLaughlin 40.2701 0.3306 223.491 Chevy Team Penske 14 5 Pato O'Ward 40.2986 0.3591 223.333 Chevy Arrow McLaren SP 15 12 Will Power 40.3172 0.3777 223.230 Chevy Team Penske 16 7 Felix Rosenqvist 40.3228 0.3833 223.199 Chevy Arrow McLaren SP 17 60 Jack Harvey 40.3378 0.3983 223.116 Honda Meyer Shank Racing 18 98 Marco Andretti 40.4270 0.4875 222.623 Honda Andretti Herta-Haupert w/Marco & Curb-Agajanian 19 18 Ed Jones 40.4306 0.4911 222.604 Honda Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 20 20 Ed Carpenter 40.4601 0.5206 222.441 Chevy Ed Carpenter Racing 21 27 Alexander Rossi 40.4655 0.5260 222.412 Honda Andretti Autosport 22 86 Juan Pablo Montoya 40.4705 0.5310 222.384 Chevy Arrow McLaren SP 23 22 Simon Pagenaud 40.4741 0.5346 222.364 Chevy Team Penske 24 4 Dalton Kellett 40.5540 0.6145 221.926 Chevy AJ Foyt Enterprises 25 25 Stefan Wilson 40.5763 0.6368 221.804 Honda Andretti Autosport 26 15 Graham Rahal 40.5866 0.6471 221.748 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 27 51 Pietro Fittipaldi 40.6134 0.6739 221.602 Honda Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing 28 24 Sage Karam 40.6483 0.7088 221.411 Chevy Dreyer & Reinbold Racing 29 11 Charlie Kimball 40.6778 0.7383 221.251 Chevy AJ Foyt Enterprises 30 1 JR Hildebrand 40.6922 0.7527 221.173 Chevy AJ Foyt Enterprises 31 16 Simona De Silvestro 40.7404 0.8009 220.911 Chevy Paretta Autosport 32 29 James Hinchcliffe 40.7569 0.8174 220.822 Honda Andretti Steinbrenner Autosport 33 59 Max Chilton 40.8183 0.8788 220.489 Chevy Carlin 34 14 Sebastien Bourdais 40.9321 0.9926 219.876 Chevy AJ Foyt Enterprises 35 75 RC Enerson 41.3899 1.4504 217.444 Chevy Top Gun Racing