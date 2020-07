Eerste F3-zege voor Vesti in door hevige regen ingekorte race

Kort voor aanvang van de eerste F3-race van het tweede Grand Prix-weekend in Oostenrijk begon de verwachte regen te vallen. Ondanks de slechte vooruitzichten gokten een aantal rijders in de achterhoede op een korte regenbui door op slicks aan de formatieronde te beginnen. Dat dit niet de juiste keuze was, bleek doordat deze rijders meteen de pits bezochten voor een pitstop.

De eerste start op een nat circuit van 2020 voor de F3-coureurs verliep prima voor polesitter Vesti, die de leiding vast wist te houden. Achter hem maakte Lirim Zendeli een geweldige start vanaf de zesde positie en hij klom meteen naar de tweede positie, voor Trident-teamgenoot David Beckmann. Aan het eind van de top-tien maakte Richard Verschoor een prima start door vanaf P11 op te klimmen naar de tiende positie. De regen bleef intussen harder en harder naar beneden komen op de Red Bull Ring en dat maakte de omstandigheden absoluut niet makkelijker.

Verschoor klom in de openingsfase verder door de strijdende Alex Peroni en Liam Lawson in één actie voorbij te gaan, waardoor hij op de achtste positie kwam te liggen. Kort daarna, in de vierde ronde, volgde het eerste incident van de race. Alexander Smolyar werd op start-finish aangetikt en spinde vervolgens de muur in. De race van de Rus zat erop en gedurende de bergingswerkzaamheden gold er een Virtual Safety Car. In ronde 6 werd de race hervat, op een moment dat er steeds meer staand water op het asfalt kwam.

Het volgende incident vond plaats in ronde 9, toen Clement Novalak met een lekke band van de baan spinde in de laatste bocht. Hoewel de Carlin-rijder zijn weg kon vervolgen, kwam de Safety Car wel voor de eerste keer naar buiten. Na drie ronden neutralisatie werd het veld in ronde 12 weer op gang gebracht door leider Vesti, die Zendeli en Beckmann relatief eenvoudig af wist te houden. Dat lukte Oscar Piastri niet ten opzichte van Olli Caldwell, die daardoor opschoof naar de vierde positie. Verschoor, die intussen al voorbij was gegaan aan Theo Pourchaire, passeerde kort daarna Sargeant voor de zesde plek.

Dat waren echter de laatste wapenfeiten van de eerste F3-race van dit weekend. In diezelfde twaalfde ronde ging Roman Stanek van de baan en kort daarna crashte Sebastian Fernandez op het rechte stuk, waarna de wedstrijdleiding eerst de Safety Car naar buiten riep en daarna zelfs de rode vlag zwaaide. Na zo’n tien minuten wachten werd besloten de race definitief te stoppen. Vesti pakt zodoende zijn eerste zege in de FIA F3, gevolgd door Zendeli en Beckmann. Caldwell voltooit het trio van Trident met P4, gevolgd door Piastri, Verschoor, Sargeant, Lawson, Pourchaire en Jake Hughes op P10. De Brit van HWA Racelab start daardoor van pole-position in de sprintrace van zondag.