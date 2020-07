Eerste F3-zege voor rookie Pourchaire, Verschoor vierde

Pourchaire startte vanaf de tweede positie en greep meteen de leiding uit handen van Hughes, die vrijwel de hele eerste ronde probeerde die eerste plek terug te pakken. Dat lukte pas in de derde ronde, toen hij voor het eerst DRS kon activeren. In de run naar bocht 4 koos hij de lijn buitenom bij Pourchaire, terwijl Lawson de binnenste lijn koos. Lawson ging daardoor van P3 naar P1, terwijl Pourchaire de omgekeerde weg bewandelde.



Hughes nam de leiding in de vierde ronde over van Lawson en die volgorde bleef tot ronde 11 hetzelfde. Daarna wisselden de rijders van HWA Racelab en Hitech weer van positie. Een ronde later kon Red Bull-junior Lawson even rustig ademhalen: Alexander Smolyar tikte Sophia Floersch aan, die haar race daardoor zag eindigen na een tik tegen de vangrails. Daardoor kwam de safety car naar buiten om de race te neutraliseren.



Bij de herstart behield Lawson redelijk eenvoudig de leiding en dat lukte hem in de eerste twee ronden na de hervatting, op het moment dat DRS nog niet gebruikt kon worden. Het moment dat het wel weer kon, ging het fout tussen koplopers Lawson en Hughes. De HWA-coureur probeerde in bocht 4 buitenom te gaan bij Lawson, die aan de binnenkant de kerbs raakte, naar buiten gleed en Hughes op zijn voorwiel raakte. Beide coureurs liepen terminale schade aan de wielophanging op, waardoor Pourchaire de leiding in handen kreeg.



De pas 16-jarige Fransman hoefde de leiding vervolgens niet meer te verdedigen, want de safety car kwam naar buiten en ging pas in de laatste ronde weer naar de pits. Pourchaire pakte zodoende zijn eerste zege in de Formule 3, gevolgd door Logan Sargeant en David Beckmann. De als vierde gestarte Richard Verschoor verloor in de openingsfase wat terrein, maar profiteerde van de botsing voor hem en werd vierde, met kampioenschapsleider Oscar Piastri op P5. Olli Caldwell werd zesde, voor Max Fewtrell, Frederik Vesti, Sebastian Fernandez en Lirim Zendeli op P10. De tweede Nederlander in het veld, Bent Viscaal, klom vanaf P20 op naar de zestiende plek.