Spoorboekje: Alle actie van deze week op een rijtje

Aankomend raceweekend zal grotendeels in het teken staan van de tweewielers. In Qatar beginnen twee van de drie wereldkampioenschappen uit het MotoGP-circus, in Nederland zal er weer gecrosst worden in de MXGP.

MXGP Valkenswaard

Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff, Tim Gajser, Antonio Cairoli en vele anderen vervolgen dit weekend hun jacht op de MXGP-titel in Nederland. Het Eurocircuit in Valkenswaard is het decor van de tweede ronde van dit wereldkampioenschap.

Twee op rij voor Herlings?

Afgelopen weekend won Herlings de Grand Prix van Groot-Brittannië door een eerste en een tweede plaats in de wacht te slepen. Hij leidt nu dus de dans om de titel met 47 punten, voor Gajser en Cairoli die beide op 38 punten staan.

De MXGP in Valkenswaard wordt zondag verreden en is te zien op Eurosport 2 en via de livestream op NOS.nl.

Twee van de drie in Qatar

In Qatar vindt het openingsweekend plaats van de Moto2 en Moto3. De MotoGP ontbreekt vanwege het coronavirus. Maar met de twee resterende klassen blijft er toch genoeg om naar uit te kijken. Wie worden de opvolgers van Lorenzo Dalla Porta en Alex Marquez? En wat kan Bo Bendsneyder in dit Moto2-seizoen?

De races van de Moto2 en Moto3 zijn zondagavond te zien op Eurosport 1.

Amerikaanse actie

Helemaal zonder auto’s hoeven we het niet te doen. Het NASCAR-circus is aangestreken in Phoenix, voor de vierde ronde van het seizoen. Dit spektakel zal zondagavond te zien zijn op Ziggo Sport Racing.