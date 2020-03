Spoorboekje: Alle actie van dit weekend op een rijtje

Formule 1 – Grand Prix van Australië

Na lang wachten is het eindelijk zover. Formule 1-fans konden al plezier beleven aan de autopresentaties en testsessies van vorige maand, maar nu gaat het echte werk beginnen. Dit weekend start het F1-seizoen 2020 met de Grand Prix van Australië in Albert Park.

Wat zegt het resultaat van de GP van Australië?

De race in Australië zegt de laatste jaren lang niet alles over welke coureur kampioen zal gaan worden. Van de laatste tien edities werden er slechts drie door de latere wereldkampioen gewonnen. Dat waren Sebastian Vettel in 2011, Lewis Hamilton in 2015 en Nico Rosberg in 2016. Wel krijgen we een redelijk beeld hoe de verhoudingen liggen en worden de eerste prangende vragen van veel F1-fans beantwoord. Is Lewis Hamilton nog steeds in topvorm? Heeft Red Bull de aansluiting gevonden met Mercedes? En wie gaat er in hemelsnaam het gevecht in het middenveld winnen?

De Grand Prix van Australië start aanstaande zondag om 06:10 uur en is te zien op Ziggo Sport.

Tijdschema F1 Grand Prix van Australië:

IndyCar – Grand Prix van St. Petersburg

In de straten van het Amerikaanse St. Pete start dit weekend het IndyCar-seizoen. Vele ogen zullen, zeker in Nederland, gericht zijn op Rinus Veekay. De Nederlander maakte de laatste jaren furore in de Amerikaanse opstapklassen en deze zondag begint hij bij Ed Carpenter Racing aan zijn debuutseizoen in het prestigieuze kampioenschap.

Altijd spectaculair

“Kijk eens wat een kerkhof,” zei een commentator ooit bij een crash vroeg in de wedstrijd. Ondanks de smalle straten ligt de snelheid erg hoog, dus we kunnen er zeker van zijn dat er heel wat incidenten plaatsvinden. Er wordt voor het eerst geracet met de nieuwe cockpitbescherming Aeroscreen. De coureurs zijn enthousiast over de toegenomen veiligheid maar over de schoonheid van het object zijn de meningen zeker verdeeld.

De Grand Prix van St. Petersburg start zondagavond om 20.20 uur Nederlandse tijd en is te zien op Ziggo Sport Docu.

Tijdschema IndyCar Series St. Petersburg:

Nog meer raceactie

Daarnaast is er dit weekend nog veel meer om van te genieten. De WRC-rally van Mexico, de NASCAR-ronde in Atlanta en de V8 Supercars in Melbourne kunnen nog worden toegevoegd aan het programma. In Albert Park vindt ook de seizoensopener van het S5000-kampioenschap plaats, met onder meer Rubens Barrichello en Giancarlo Fisichella aan de start. Hieronder zie je hoe de eerste kennismaking van de Braziliaan met de brute bolide verliep: