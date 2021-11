Black Friday 2022: De beste aanbiedingen voor raceliefhebbers

De afgelopen jaren is Black Friday een steeds populairder fenomeen geworden. Veel winkelketens bieden op de dag na het Amerikaanse Thanksgiving’s Day hoge kortingen op veel producten. Aangezien Sinterklaas binnenkort ook weer voor de deur staat en ook de Kerstdagen weer in aantocht zijn, is Black Friday ook een mooi moment om daar vast inkopen voor te doen. Ook voor de racefans zijn er weer de nodige aanbiedingen, Motorsport.com zet de mooiste deals voor je op een rij.

Racegames

Een nieuw genre is de racegame niet, maar in de periode met het coronavirus heeft het wel enorm aan populariteit gewonnen. Op Black Friday zijn enkele bekende racegames met een mooie korting op de kop te tikken:

EA en Codemasters brengen jaarlijks een nieuwe F1-game uit. De editie van dit jaar is vanzelfsprekend F1 2021 en die is met een fikse korting te krijgen voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en de Xbox Series X, Series S en Xbox One.

Voor de fans van tweewielers is er MotoGP 21, de officiële game van de MotoGP waarin ook een rol is voor de Moto2 en Moto3. De game is flink in prijs verlaagd voor de PlayStation 4.

Ook het World Rally Championship heeft een eigen gamefranchise, waarbij dit jaar WRC 10 is uitgebracht. De game is voor een mooi prijsje verkrijgbaar op de PlayStation 4 en PlayStation 5.

Gameconsoles

Die games wil je natuurlijk wel kunnen spelen en dus is de aanschaf van een gameconsole geen overbodige luxe. Voor de beste ervaring zijn er twee opties: de PlayStation-reeks van Sony en de diverse Xbox-modellen van Microsoft. Ook op dit vlak zijn er mooie deals tijdens Black Friday:

De Xbox Series S is het instapmodel van de nieuwste generatie consoles van Microsoft. De console heeft een relatief klein formaat en is met korting te koop.

Stuurtjes

Racegames spelen met een controller is over het algemeen goed mogelijk, maar voor een zo realistisch mogelijke ervaring wil je natuurlijk ook een stuurtje en een pedalenset gebruiken. Black Friday is een mooi moment om zo’n setje met hoge kortingen aan te schaffen:

Het instapmodel van Thrustmaster is de T80. Tijdens Black Friday is de speciale Ferrari 488 GTB-editie met ruim 30 euro korting te koop.

Wie iets meer geld uit wil geven aan een stuurtje, kan bij Thrustmaster kijken naar de T150 RS. Dat model is geoptimaliseerd voor de PC, PS4 en PS3 en is deze Black Friday met 80 euro korting verkrijgbaar.

De tegenhanger van de T150 RS voor de Xbox heet de TMX Force Feedback, die tevens met korting verkrijgbaar is.

Gaming seats

Wie de ervaring in racegames écht naar het volgende niveau wil tillen, doet er verstandig aan om te kijken naar een heuse gaming seat. Op dit vlak zijn diverse, specifiek voor racegames gemaakte modellen te vinden die met korting te krijgen zijn op Black Friday:

Next Level heeft meerdere uitvoeringen beschikbaar voor de raceliefhebber. De F-GT LITE is met een forse korting te krijgen.

Dat geldt ook voor het duurdere model van Next Level, de F-GT Simulator Cockpit.

Streaming

De huidige raceseizoenen lopen ten einde of zijn inmiddels al afgelopen. Volgend jaar is er echter een nieuw seizoen en wat is een betere manier om de actie te volgen dan met een abonnement op de streamingdienst van je favoriete klasse? Op Black Friday kan je zo'n abonnement met korting op de kop tikken:

Het WK Superbike maakt het met Videopass mogelijk om alle races live en on demand te bekijken. Op Black Friday krijg je tien euro korting op je abonnement.

Voor de MotoGP geldt hetzelfde: de Videopass van deze klasse is ook met tien euro korting te bestellen.

F1-merchandise

Veel raceliefhebbers uiten hun steun voor een team of coureur door merchandise aan te schaffen. Bekend gezicht op de tribunes zijn natuurlijk de shirtjes van Red Bull Racing en petjes van Max Verstappen, maar F1 Authentics heeft op Black Friday enkele bijzondere items in de aanbieding:

Zo worden er van diverse coureurs gesigneerde caps aangeboden. Wie een bijzonder petje met handtekening van Fernando Alonso of Antonio Giovinazzi wil, heeft op Black Friday een bijzondere kans.

Daarnaast worden er ook diverse teamshirts aangeboden die gesigneerd zijn door onder meer Kimi Raikkonen en Fernando Alonso.

Schaalmodellen

De sale van F1 Authentics blijft echter niet beperkt tot alleen merchandise. Ook heeft het aan de Formule 1 gelieerde platform een breed scala aan exclusieve schaalmodellen.