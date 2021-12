Racerij kan niet alleen elektrisch gaan, zegt WRC-kampioen Robert Reid

Jean Todt, de aftredend FIA-president, begon zijn carrière ook als co-piloot in de rallysport. Wat maakt de mannen die normaliter de kaart lezen en aanwijzingen geven zo goed voor dergelijke posities?

“Als co-piloot zeg ik altijd dat het niet het meest prettige is om naast iemand over de proeven te razen. Het is leuk, maar het leukste is multitasken”, zegt Reid. “Het lezen van de pace notes, de voorbereiding, reageren op alle verschillende scenario’s: het weer, bandenkeuze, servicetijd, de hoeveelheid brandstof in de wagen, de snelheid van de coureur managen. Dat vergt veel aandacht voor detail. Je moet in staat zijn om heel veel dingen tegelijk te kunnen managen, stuk voor stuk met andere prioriteiten en deadlines. En werkervaring met de reglementen en hoe je daarin de mazen moet vinden, natuurlijk!”

Het succes van Burns en Reid in het WRC in 2001, met de titel die op eigen bodem werd veiliggesteld, werd voorpaginanieuws. Het was een gouden tijdperk voor de rallysport, met Colin McRae en andere legendarische coureurs en diverse fabrikanten. De populariteit van de Formule 1 groeit wereldwijd, zoals het recente F1-fanonderzoek uitwees. Denkt Reid dat het ‘gouden tijdperk’ voor de rallysport weer kan terugkeren?

“Ik hoop het zeer zeker. Mohammed en ik hebben allebei een rallyachtergrond. We zijn allebei gepassioneerd voor de rallysport. Maar dat niet alleen, we hebben passie voor de autosport”, zegt hij. “In 2001 stond op drie van de vier dagen van het evenement een WRC-auto op de voorpagina van The Times. Ik sprak later met Damon Hill. Hij zei: ‘Jullie kregen meer ruimte in de krant dan ik na het winnen van de Formule 1-titel!’. Het zou mooi zijn als we terug kunnen keren naar die tijd. De uitdaging zit naar mijn mening meer in de regionale en nationale kampioenschappen. Dat brengt ons bij het kostenaspect, wat belemmerend werkt. We moeten erkennen dat het altijd duurder is om actief te zijn in de autosport dan om bijvoorbeeld te voetballen. We moeten er echter ook samen aan werken om de kosten omlaag te brengen. We hebben de campagne dat we in vier jaar tijd het aantal licentiehouders willen verdubbelen. Dat klinkt ambitieus, maar het is haalbaar. Maar enkel met lage kosten, zeker op instapniveau.”

Richard Burns en Robert Reid vieren de titel. Foto: Motorsport Images

Een centraal punt in de FIA-presidentscampagne is dat de autosport bewust moet zijn van milieudreigingen, maar ook lef moet tonen om met oplossingen te komen, als incubator van technologie waar de wereld bij geholpen wordt. “We hebben intensief informatie vergaard, meer dan tweeduizend uur hebben we gesproken met clubs van over de gehele wereld”, zei Reid. “Een van de voornaamste onderwerpen was de verandering die de gemeenschap in het algemeen raakt, evenals de sport. Zaken als consumentengedrag, aandachtsspanne van het publiek, veranderende houdingen tegenover diversiteit en uiteraard zorgen over het milieu en duurzaamheid. Naar mijn mening heeft de autosport altijd voorop gelopen, altijd invloed gehad. We moeten ervoor zorgen dat we proactief blijven. We moeten laten zien dat de autosport een deel van de oplossing kan vormen. We hebben veel partijen gesproken. Met name buiten Europa zegt iedereen: ‘zorg ervoor dat autosport niet alleen elektrisch wordt, want wij gebruiken de komende twintig jaar nog verbrandingsmotoren’. De infrastructuur is in die regio’s nog niet op orde. We moeten dus met oplossingen komen die voldoen aan alle wensen.”

Robert Reid en Kamui Kobayashi on stage. Foto: Alastair Staley / Motorsport Images

“De toekomst van de racerij? Veilig, leuk, spannend, inclusief, dat zijn woorden die ik zou gebruiken. We moeten de mensen verwelkomen die voor de lol willen deelnemen, maar we moeten ook een route bieden via internationale competities voor hen die willen doorgroeien. We moeten de ontwikkelingspiramide completeren, ervoor zorgen dat er voor iedereen routes zijn. Ik zie enorm veel potentie om de sport wereldwijd te laten groeien. Ik denk dat de toekomst er goed uitziet.”