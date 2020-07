Werknemer komt om het leven bij opbouw Formule E-circuit Berlijn

Motorsport.com heeft vernomen dat er tijdens de opbouw van het circuit een ongeluk plaatsgevonden heeft. Een arbeider, die bezig was met de opbouw van het circuit, raakte betrokken bij een ongeval en is aan zijn verwondingen overleden.

In een verklaring heeft een woordvoerder van de Formule E het nieuws bevestigd. "We kunnen bevestigen dat er vandaag, woensdag 29 juli, een ongeluk met dodelijke afloop plaatsgevonden heeft op Tempelhof Airport." Het is niet bekend wat er precies gebeurd is.

Het gelegenheidscircuit in Berlijn is de komende weken het decor van de finale van het huidige Formule E-seizoen. Op 5, 6, 8, 9, 12 en 13 augustus komen coureurs in totaal zes keer in actie op drie verschillende lay-outs. Het is een noodgedwongen oplossing nadat een groot deel van het geplande seizoen afgelast werd vanwege het coronavirus.