Formule E-teambaas test positief op coronavirus

Gill verklaarde tijdens een persconferentie dat hij maandag een positieve test aflegde en nu 10 tot 14 dagen in zelfisolatie moet blijven. Rijders Jérôme D'Ambrosio en Alex Lynn en alle teamleden zijn ook getest en moet 36 uur op hun hotelkamer in Berlijn blijven.

"Ik ben in zelfisolatie gegaan en wacht op mijn tweede test. Ik heb geen symptomen en voel me goed", legde Gill uit aan onder meer Motorsport.com. "Ik vind het erg jammer dat ik mijn team niet kan helpen, maar het is voor iedereen beter dat ik wegblijf."

Mahindra had zich al voorbereid op een positieve test van een van belangrijkste teamleden. "We hadden ingeschat dat er misschien enkele wijzigingen zouden moeten worden gemaakt door COVID-19. Iedereen heeft een reserve. Mahindra heeft een sterk managementteam. Toni Cuquerella [chief race engineer] zal mijn functie overnemen als teambaas en de taken verdelen met David Clarke [team manager]. Op de dag van de race staan zij in voor het runnen van de wagens, dus het team is in goede handen en ik ben op de radio bereikbaar. Mijn instructies zijn om 10 tot 14 dagen binnen te blijven, dus ik denk dat ik de finale vanuit mijn hotelkamer zal moeten beleven."

De Formule E zal de komende dagen maar liefst zes races op negen dagen tijd afwerken op het circuit Berlijn Tempelhof. Slechts duizend mensen zijn ter plaatse toegelaten, slechts een vijfde van de normale hoeveelheid. Elk team heeft 19 pasjes voor teamleden en twee voor de rijders.

Naast Gill is er nog een ander anoniem personeelslid positief, dat zijn twee positieve tests van de in totaal 1.421 tests die werden afgelegd. Elke vijf tot zeven dagen wordt er een nieuwe test afgenomen. Niemand wordt zonder negatieve test toegelaten op locatie.