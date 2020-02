Santiago ePrix: Günther pakt eerste zege, Vandoorne leider

Günther, die als tweede was gestart, trok aan het langste eind na een mooi spektakel in Santiago. Polesitter Evans behield bij de start zijn leiding tegenover Pascal Wehrlein, die de als tweede gestarte Günther kon passeren. Stoffel Vandoorne maakte de beste start en schoof op van negen naar zeven, waarbij hij onder andere Sébastien Buemi te grazen nam. Zijn Mercedes-teamgenoot Nyck de Vries maakte de omgekeerde beweging en viel terug van acht naar tien.

Achter hen liep het vrolijk mis met contact tussen verschillende rijders. Neel Jani moest meteen komen pitten met schade, Robin Frijns kwam naar binnen met een lekke band. Regerend kampioen Jean-Eric Vergne liet zich na een mindere kwalificatie meteen gelden in de eerste ronde. Hij schoof op naar de achtste plaats.

Evans bouwde vooraan meteen een aardig kloofje van drie tellen, dat na vier ronden ongedaan werd gemaakt door een full-course yellow. Net voor die onderbreking werd Vandoorne uit de weg geduwd door Vergne. Meteen daarna kwam ook teamgenoot Antonio Felix da Costa langs de West-Vlaming. In de achterhoede meer ellende: Sam Bird werd rond getikt, Oliver Rowland verloor op spectaculaire wijze zijn voorvleugel.

Bij de eerste ronde Attack Mode, een modus met meer vermogen die twee keer voor vier minuten mag - en moet - gebruikt worden, was Venturi-rijder Edoardo Mortara een van de rijders die op wisten te schuiven. Hij kwam bij Günther aansluiten in de strijd voor het podium, maar drukte wel zijn misnoegde teamgenoot Massa bijna de muur in. Mede door die beweging bleef ook Vergne terrein winnen. Een opportunistische De Vries wist zich eveneens voorbij teamgenoot Vandoorne te werken en nam net voor halfweg ook Massa te grazen.

Günther vs Felix da Costa, Vergne veroorzaakt tumult

Günther zag halfweg zijn kans om met zijn tweede en laatste Attack Mode Evans te verschalken voor de leiding en dat lukte de jonge Duitser nog ook. Op het rechte stuk liet hij zijn extra vermogen het werk doen in zijn BMW Andretti. Mortara viel tegelijkertijd weg van het front met technische problemen.

In het tweede deel van de race bleven de DS Techeetah-boys opschuiven. Vergne en Felix da Costa palmden de derde en vierde positie in, tot de voorvleugel van Vergne plots loskwam en tegen de linkervoorband begon te schuren. Vergne verloor verschillende plaatsen, maar bleef koppig doorrijden tot een stuk van de vleugel helemaal van de wagen vloog. Pas daarna kwam Vergne opgeven in de pits.

Met Vergne uitgeschakeld moest het komen van de andere Techeetah - klaarblijkelijk de snelste auto in Chili. Felix da Costa nam de derde plek in en nam ook Evans te grazen voor P2 en zette de jacht in op leider Günther. Met drie ronden te gaan probeerde de Portugees van heel ver Günther te pakken in de haarspeldbocht. Daarbij werd de Duitser robuust uit de weg getikt, maar de stewards lieten begaan. Felix da Costa zat echter helemaal op de limiet met zijn batterij, en in de laatste ronde bleek dat Günther net iets meer overschot had om de leiding terug te nemen. Günther behaalde zo zijn allereerste overwinning in de Formule E.

Evans slaagde er wel nog in zijn podium te verdedigen tegen Wehrlein, die vierde werd voor De Vries - die een plek verloor door een technische bestraffing van vijf seconden - en Vandoorne. Lucas di Grassi was zevende voor Abt Audi, gevolgd door James Calado. Massa en Bird maakten de top-tien vol.

In de stand is Vandoorne de nieuwe leider. Hij staat op kop met 38 punten, dat zijn er drie meer dan Alexander Sims die door een nulscore zijn leiding moet afstaan. Bird behoudt nipt zijn derde plaats met een punt voorsprong op Günther.

De volgende ronde van de Formule E vindt op 15 februari plaats op het Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico.

Uitslag Formule E Santiago ePrix