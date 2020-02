Santiago ePrix: Evans op pole voor Günther

In de stoffige straten van Santiago was er weinig tijd om te oefenen, mede door twee rode vlaggen in de tweede training. Daardoor was het moeilijk om te voorspellen wie flink uit zou halen in de kwalificatie. Tijdens de groepsfases wisten de volgende rijders zich te kwalificeren voor de Superpole met de snelste zes: Mitch Evans, Max Günther, Pascal Wehrlein, Felipe Massa, Oliver Turvey en Sébastien Buemi.

Wie er niet bij was, was Oliver Rowland. De Brit was de snelste in de tweede training, maar ging tijdens de kwalificatie hard de muur in.

In de Superpole stond er geen maat op Mitch Evans. De Jaguar-rijder klokte een tijd van 1.04.827, 0.275 sneller dan Andretti-man Günther. Zij waren met z'n tweetjes een stuk sneller dan de rest. Wehrlein kwalificeerde zich als derde op meer dan acht tienden. Massa zette identiek dezelfde tijd neer als de Duitser en is vierde. Turvey en Buemi delen de derde rij.

Edoardo Mortara was zevende voor Venturi. Ook geen Superpole voor Mercedes-rijders Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne, maar zij starten op een keurige achtste en negende positie. Antonio Felix da Costa maakte de top-tien vol, net voor titelverdediger en DS Techeetah teamgenoot Jean-Eric Vergne.

Jérôme d'Ambrosio was 20ste, Robin Frijns volgde pas als 21ste na een wilde spin. De race start vanavond om 20.00u onze tijd.

Startgrid Santiago ePrix

