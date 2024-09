Frijns ook komend seizoen actief in Formule E

Frijns en Envision kenden een lastig seizoen 2023-2024. De Nederlander stond driemaal op het podium en eindigde als negende in de eindrangschikking, twee plaatsen boven teamgenoot Buemi. Het team zakte naar de zesde plaats in het teamskampioenschap, terwijl de formatie in 2022-2023 nog wereldkampioen werd. Toch zijn de verwachtingen hoog, zo laat teambaas Sylvain Filippi weten: “Het is geweldig dat we continuïteit hebben met onze line-up. Hoewel seizoen 10 niet ons sterkste jaar was, hebben we er vertrouwen in dat we het momentum dat we opgedaan hebben tijdens de laatste races van het seizoen meegenomen kan worden naar het volgende, zodat we weer staan waar we willen staan.”

Beide rijders misten de double-header in Berlijn vanwege de clash met de WEC zes uur van Spa. De verwachting is dat dit ook komend seizoen het geval gaat zijn. De twee races in Berlijn vinden dan namelijk plaats in hetzelfde weekend als de WEC-ronde in Brazilië. Motorsport.com heeft vernomen dat Envision hoopt dat beide rijders dit seizoen voorrang geven aan het elektrische kampioenschap en hun endurance-race laten schieten.

Het Formule E-seizoen 2024-2025 begint van 4 tot 7 november met de officiële test in Valencia. Op 7 december staat in Sao Paulo de eerste E-Prix op het programma.

Voorlopige line-up Formule E-seizoen 2024-2025

Abt Lola

Lucas di Grassi

Nog niet bekend

Andretti

Jake Dennis

Nico Muller

DS Penske

Maximilian Guenther

Jean-Éric Vergne

Envision

Sébastien Buemi

Robin Frijns

ERT

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Jaguar

Nick Cassidy

Mitch Evans

Mahindra

Edoardo Mortara

Nyck de Vries

Maserati MSG

Jake Hughes

Stoffel Vandoorne

McLaren

Sam Bird

Taylor Barnard

Nissan

Norman Nato

Oliver Rowland

Porsche

Antonio Felix da Costa

Pascal Wehrlein