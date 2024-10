Het Formule E-seizoen is al een tijdje afgelopen en dus wordt er al langzamerhand toegewerkt naar het elfde seizoen, dat op 7 december in São Paulo wordt afgetrapt. Voordat het zover is, krijgen de teams van 4 tot en met 7 november de kans om op het Ricardo Tormo Circuit in Valencia te testen. Bij die pre-season test zullen alle elf de teams en 22 coureurs aanwezig zijn. Er zijn dus vier testdagen ingepland, maar de middagsessie op de afsluitende testdag op 7 november zal in het teken staan van een test voor vrouwelijke coureurs. De teams moeten die middag namelijk verplicht één vrouwelijke coureur in de Gen3 Evo-bolide laten stappen, al spoort de elektrische raceklasse de teams aan om twee vrouwelijke coureurs de kans te geven.

Jeff Dodds, de baas van de Formule E, erkent dat er 'geen makkelijke oplossing is' om meer diversiteit te krijgen in de autosport. "Maar als we vrouwen echt gelijkheid, kansen en zichtbaarheid willen geven in ons kampioenschap, dan moeten de omstandigheden voor iedereen gelijk zijn om hun ontwikkeling te bevorderen en zichzelf te testen ten opzichte van degenen die al op de startgrid staan. In tegenstelling tot andere klassen waar vrouwelijke coureurs oude of beperkte machines moeten gebruiken, zullen zij, net als de coureurs in het kampioenschap, de hypermoderne Gen3 Evo-auto gebruiken die 30 procent sneller accelereert dan een F1-auto. We erkennen ook dat één test het al lang bestaande probleem niet zal oplossen, maar we moeten ergens beginnen, wetende dat er nog een lange weg te gaan is en we moeten ervoor zorgen dat we proactieve, consistente stappen zetten waarmee we vooruitgang blijven boeken."

Het is niet voor het eerst dat de Formule E zo'n test voor enkel vrouwelijke coureurs organiseert. Eerder gebeurde dat al in 2018 in Diriyah, met onder meer Beitske Visser. Het is nog niet bekend welke vrouwelijke coureurs in november de kans zullen krijgen om de Gen3-auto aan de tand te voelen, al hebben enkele teams al links met vrouwelijke coureurs. Zo heeft Andretti de beschikking over W Series-kampioene en Indy NXT-coureur Jamie Chadwick, die eerder deze week in een IndyCar-auto van het team mocht testen. Afgelopen seizoen mocht Chadwick ook al achter het stuur kruipen van de Gen3 Evo-bolide in Portland. Eerder dit jaar was het F1 Academy-kampioene Marta Garcia die namens ERT aan de rookietest in Berlijn deelnam, net als Alice Powell namens Envision.

Stuurbekrachtiging

In de tienjarige geschiedenis van de Formule E hebben drie vrouwelijke coureurs deelgenomen aan een race. Katherine Legge stond aan de start van twee races namens Amlin Aguri, maar dat avontuur bleef puntloos. Michela Cerruti reed in diezelfde periode namens Trulli Team terwijl Simona de Silvestro de meeste starts achter haar naam heeft staan. Zij nam deel aan twaalf E-Prix' en noteerde tot tweemaal toe de negende plaats als beste resultaat in 2016.

Hoewel de coureurs in Spanje dus de Gen3 Evo mogen testen, wordt er ook al gewerkt aan de Gen4 die vanaf het seizoen 2026/2027 gebruikt zal worden. Naar verluidt zullen die bolides de beschikking krijgen over stuurbekrachtiging, een systeem dat bijvoorbeeld in de Formule 3 en Formule 2 ontbreekt en wat vaak gezien wordt als barrière voor vrouwelijke coureurs.