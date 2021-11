Mercedes onthult livery voor laatste Formule E-seizoen

Aan het eind van het Formule E-seizoen 2022 trekt Mercedes de stekker uit het elektrische raceproject. De fabrikant heeft zich niet ingeschreven voor de Gen3-reglementen en daarmee komt er na drie seizoenen een einde aan de deelname aan de klasse. In die drie seizoenen heeft Mercedes echter mooie successen kunnen vieren: in het eerste seizoen eindigde Stoffel Vandoorne als tweede in de titelstrijd, terwijl teamgenoot Nyck de Vries in het seizoen 2020-2021 zelfs met de wereldtitel aan de haal ging. Ook werd de Duitse fabrikant kampioen bij de teams.

In 2022 staat Mercedes dus voor de taak om beide wereldtitels te verdedigen. Zondagavond onthulde de renstal de auto waarin Vandoorne en De Vries dat moeten gaan doen. Door de homologatieregels is de auto onderhuids hetzelfde als vorig seizoen, want er wordt opnieuw gebruik gemaakt van de Silver Arrow 02-aandrijflijn. Wel is de auto voorzien van enkele software-updates, met name om de verhoging van het vermogen tijdens de races te faciliteren. Ten opzichte van 2020-2021 is het vermogen met 20kW toegenomen in racetrim. Daarnaast is de livery van Mercedes licht gewijzigd ten opzichte van vorig seizoen. Een deel van het donkergrijs is ingewisseld voor meer zilver.

Vandoorne en De Vries kunnen de nieuwe Zilverpijl van Mercedes maandag tot en met donderdag meteen aan de tand voelen. De Formule E werkt namelijk een vierdaagse pre-season test af op het Circuit Ricardo Tormo nabij Valencia.