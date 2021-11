Sinds de eerste race in 2014 werd de Formule E steeds populairder bij autofabrikanten, maar afgelopen jaar kwam daar voorlopig een einde aan. Ondanks de aankondiging van ambitieuze Gen3-reglementen besloten eerst BMW en Audi om de elektrische klasse de rug toe te keren, niet veel later nam Mercedes hetzelfde besluit. De twee eerstgenoemden zijn er al niet meer bij als de Formule E komende week de pre-season test afwerkt in Valencia, voor Mercedes wordt het de laatste keer dat zij erbij zijn.

Het vertrek van de drie grote Duitse autofabrikanten zou als zorgwekkend gezien kunnen worden voor de Formule E, maar Antonio Felix da Costa denkt daar anders over. “Het is natuurlijk niet positief voor de klasse, maar alle kampioenschappen hebben een cyclus. Ik weet dat de Formule E genoeg kracht, naam, reputatie en talent heeft om een dergelijke klap in het gezicht aan te kunnen en weer op te staan”, vertelde Da Costa aan Motorsport.com. “We hebben om ons heen de juiste mensen in de organisatie – zoals Alberto Longo, Alejandro Agag, Liberty, Jamie Reigle – om ervoor te zorgen dat het kampioenschap terugkomt door nieuwe fabrikanten aan te trekken en naar het volgende grote ding te kijken. We hebben reed Attack Mode en Fanboost. De nieuwe generatie houdt hiervan en ik weet zeker dat we blijven innoveren.”

De Formule E heeft tot dusver geen moeite gehad om radicaal nieuwe concepten te proberen, die elders in de autosport als te controversieel gezien zouden kunnen worden. Ook werd een kwalificatieformat gebruikt waarbij de toppers in het kampioenschap benadeeld werden. Het zorgt ervoor dat de diehard autosportfan weinig heeft met de Formule E en liever naar klassen als de Formule 1 blijft kijken. Da Costa meent dan ook dat FE moet blijven jagen op nieuwe fans en daarbij ook rekening moet houden met andere trends. “Formule E-fans zullen uiteindelijk niet hetzelfde zijn als F1-fans”, zei de DS Techeetah-coureur. “Dus we moeten mikken op de nieuwe generaties voor de toekomst van de sport. We zien ook waar de wereld heen gaat qua blockchain, NFT’s, de metaverse. De Formule E heeft op dat vlak een duidelijke voorsprong op alles en iedereen.”