Marrakesh vervangt Vancouver op Formule E-kalender

Marrakesh organiseerde eerder al vier Formule E-races, waarvan de laatste in 2020. Deze wedstrijden vonden plaats op het Circuit International Automobile Moulay El Hassan. De race in Marokko stond afgelopen jaar ook even op de kalender, maar werd door de inreisbeperkingen vanwege de coronacrisis geschrapt. Marrakesh keert dit jaar echter terug op het programma, als vervanger van de E-Prix in Vancouver. De race in Canada is met een jaar uitgesteld door problemen met de benodigde vergunningen.

De terugkeer van Marrakesh zorgt ervoor dat het Formule E-seizoen over zestien races blijft bestaan, de langste kalender uit de historie van de elektrische raceklasse. Antonio Felix da Costa won voor DS Techeetah de race in 2020.