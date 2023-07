Dennis wereldkampioen Formule E na spectaculaire ontknoping

Jake Dennis kwam met 195 punten als leider in het klassement naar het Formule E-slotweekend in Londen, waar twee races rond het ExCeL London op het programma stonden. Nick Cassidy was met 171 punten zijn grootste concurrent, terwijl ook Mitch Evans (151 punten) en Pascal Wehrlein (146) nog een mathematische kans op de titel maakten. Bij aanvang van het weekeinde in de Engelse hoofdstad waren er nog 58 punten te behalen: per E-Prix 25 stuks voor de winst, drie voor de pole-position en één voor de snelste raceronde.

De drie punten voor de pole-position voor de eerste E-Prix gingen naar Evans. De Nieuw-Zeelander klokte de snelste tijd in de kwalificatie, al vertrok hij door een gridstraf wegens een incident in de vorige wedstrijd vanaf P6. Cassidy en Dennis deelden door het achteruitzetten van Evans de eerste startrij. Nadat het veld was losgelaten behield Cassidy de koppositie, terwijl Dennis de tweede plek verloor aan Cassidy’s Envision-teamgenoot Sebastien Buemi.

Cassidy en Buemi werkten in het begin van de race uitstekend samen: Buemi hield de rest van het veld op, zodat Cassidy al binnen zeven ronden aan de verplichting om twee keer de attack mode te gebruiken kon voldoen. Om de attack mode te activeren moet een wijdere lijn worden genomen. Dat gaat logischerwijs nogal eens gepaard met positieverlies, maar Cassidy behield beide keren de leiding omdat hij een gaatje had naar collega Buemi.

Vervolgens liet Cassidy Buemi voorbij, zodat ook laatstgenoemde ongestoord zijn attack modes kon gaan halen. Dat plannetje mislukte echter: Cassidy werd door landgenoot Evans, die vanaf P6 een sterke race reed, van P2 verdrongen. Nadat Buemi de attack mode had geactiveerd, kwam de Zwitser áchter de nieuwe leider Evans terug op de ideale racelijn en vóór nummer drie Cassidy.

Cassidy moest daarna de aandacht verleggen naar Dennis, die hem aanviel voor P3. Cassidy won dat duel en kon weer op jacht naar Buemi. Zo goed als in het begin van de wedstrijd verliep de samenwerking deze keer niet. In de vijftiende ronde maakten beide Envision-rijders contact met elkaar, waarbij Cassidy schade aan de voorvleugel opliep en naar de pitstraat moest. Uiteindelijk zou Cassidy uitvallen, nadat hij ook nog een aanvaring met Edoardo Mortara had gehad. “Ik had de race in de tas. Ik had mijn beide attack modes al geactiveerd, had nog veel energie over en ging aan kop, maar ik was te aardig”, baalt Cassidy. “Ik heb de leiding afgestaan om hem (Buemi, red.) en het team te helpen, maar misschien moet ik volgende keer iets egoïstischer zijn.”

Buemi heeft naar eigen zeggen geen instructies via de radio gekregen toen Cassidy achter hem reed. “Ik reed in dienst van Nick en maakte me niet druk”, reageert de voormalig Toro Rosso F1-coureur. “We moeten zeker uitzoeken wat we als team verkeerd hebben gedaan, want dit is heel zonde. Op het moment van de botsing wist ik niet of hij verdedigde ten opzichte van iemand anders en dat ik te veel liftte, of dat hij me echt aanviel. Ik zag hem in bocht 1 en 2, maar had hem niet verwacht in bocht 3.”

Door het wegvallen van Cassidy dacht Dennis aan zes punten - de beloning voor P7 - voldoende te hebben om het kampioenschap binnen te halen. “Ik wist dat Nick was uitgevallen en dus vroeg ik het team waar ik moest eindigen. Het antwoord was: derde. Daarover was ik echt verbaasd, want ik dacht slechts zes punten nodig te hebben”, aldus Dennis. “Dus ik had zoiets van: oef, ik moet weer in de aanval. Op dat moment lag ik op P5, maar ik kon niet geloven dat ik derde moest worden.”

Dennis moest inderdaad zes punten uitlopen op Cassidy om het titelfeest te mogen vieren, alleen hij had buiten Evans gerekend. Laatstgenoemde won de race, waardoor Dennis inderdaad een derde plek nodig had om het kampioenschap al voor de slotrace van zondag te beslissen. Uiteindelijk slaagde de Brit er wel in als derde te eindigen, wat door een straf voor Antonio Felix da Costa zelfs werd omgezet in P2. “Het was een achtbaan van emoties”, jubelt Dennis. “Dit is iets dat ik nog nooit heb meegemaakt. Wereldkampioen worden is iets waarvan we allemaal dromen.”