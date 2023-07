Evans pakt pole maar verliest deze door gridstraf, Frijns start achteraan

Op het opvallende ExCeL London Circuit, waarbij deels door het evenementengebouw gereden wordt, staat er dit weekend voor de vier titelkandidaten een hoop op het spel. Jake Dennis heeft met 195 punten een ruime voorsprong op Nick Cassidy, die er 171 achter zijn naam heeft staan. Mitch Evans en Pascal Wehrlein moeten met 151 en 146 punten op een wonder hopen in de hoofdstad van Groot-Brittannië, waar het Formule E-seizoen 2022/2023 met een double-header wordt afgesloten.

In groep A kwamen Dennis en Evans in actie, waarbij laatstgenoemde wist dat hij vijf plaatsen op de grid zou moeten inleveren vanwege het incident met Cassidy in de Rome E-Prix. De andere twee titelkandidaten, Wehrlein en Cassidy, zouden in groep B aan de slag gaan. Wetende dat geen winnaar van buiten de top-drie is gekomen op dit indoorcircuit, was het van belang om door de groepsfase te komen. In groep A slaagden Dennis en Evans daarin, evenals Stoffel Vandoorne en René Rast. Zij bemachtigden dus als eersten een plek in de achtste finales. Voor ABT Cupra-rijder Robin Frijns was het een kwalificatie om te vergeten: hij was zeven tienden van een seconde langzamer dan Dennis en kwam in de eerste kwalificatiegroep niet verder dan de elfde en laatste tijd.

In Groep B begingen Cassidy en Wehrlein ook geen misstap, waardoor zij net als Sébastien Buemi en Dan Ticktum doorgingen naar de kwartfinale. Vandoorne moest het daarin opnemen tegen Evans, Rast werd gekoppeld aan kampioenschapsleider Dennis, Ticktum moest Buemi verslaan om door te gaan en Wehrlein en Cassidy zouden elkaar een eerste tik kunnen uitdelen voor hun titelambities. Evans ging met gemak door naar de halve finales: hij was zes tienden sneller dan DS Penske-coureur Vandoorne. Ook Dennis ging door nadat hij Rast met vier tienden aftroefde. Buemi en Cassidy zouden ten koste van Ticktum en Wehrlein doorgaan.

Het leidde tot een strijd tussen de nummers één en drie, Dennis en Evans. De Brit verloor tijd in de eerste twee sectoren en kon dat gat niet meer goedmaken, waardoor de 29-jarige coureur uit Auckland doorging naar de finale. In de andere halve finale was Cassidy beter dan Buemi, waardoor de strijd om de pole-position tussen de twee Kiwi's ging. Dat was vooral een strijd om de eer, gezien de gridstraf van Evans, maar die drie punten zouden Evans wel helpen. Het werd uiteindelijk een bloedstollend duel, waarin slechts 26 duizendsten het verschil maakte tussen de snelste man, Evans, en Cassidy. Het levert Evans drie belangrijke punten op, maar hij zal dus van de zesde plaats aan de eerste E-Prix beginnen. Daardoor start Dennis van de tweede plek. De E-Prix van Londen begint rond 18.03 uur Nederlandse tijd.

