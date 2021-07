Jaguar Land Rover verbindt zich formeel aan Gen3-regels Formule E

In april werd duidelijk dat het Formule E-team van Jaguar Racing het inschrijfdocument voor de nieuwe cyclus reglementen had ondertekend. Daarmee verwierf de fabrikant het recht om de eerste bijeenkomst van de Technische Werkgroep bij te wonen omtrent de Gen3-auto. Die is 120 kilogram lichter dan de huidige auto en bovendien stijgt het vermogen naar 470 pk. Ook kreeg Jaguar hierdoor toegang tot data van leveranciers Spark (chassis), Williams Advanced Engineering (batterij) en Hankook (banden) om te beginnen met de ontwikkeling.

Er bestonden echter ook wat zorgen over de financiële toewijding bij Jaguar. Zo werd de Jaguar I-Pace eTrophy, die bij enkele races in het voorprogramma van de Formule E reed, na twee van de drie geplande seizoenen al geschrapt. Ook was de voortzetting van deelname aan de FE nog niet helemaal gegarandeerd totdat moederbedrijf Jaguar Land Rover zich officieel zou inschrijven. Dat heeft de fabrikant nu gedaan, waardoor alle twijfels over een langer verblijf in de klasse verleden tijd zijn.

“Het Gen3-tijdperk van de Formule E is een spannend nieuw hoofdstuk voor het elektrische kampioenschap”, zei Jaguar Land Rover CEO Thierry Bollore. “Het bewijst nu al dat het de perfecte omgeving is om gezamenlijk en snel nieuwe duurzame technologieën te ontwerpen, testen en ontwikkelen.” De officiële aankondiging van de commitment aan de Gen3-regels valt samen met het plan van Jaguar om vanaf 2025 uitsluitend volledig elektrische auto’s aan de man te brengen.

Het huidige Formule E-seizoen verloopt overigens uitstekend voor Jaguar. Met nog vier races te gaan staat Sam Bird bovenaan in het kampioenschap voor rijders. Bij de teams staat de fabrikant op de derde positie, maar de achterstand op leider Envision Virgin Racing bedraagt slechts vijf punten. Het maakt dan ook dat Formule E CEO Jamie Reigle zich gelukkig prijst dat Jaguar volgend jaar doorgaat in de elektrische klasse. “Jaguar is een belangrijke speler in de toekomst van luxe elektrische voertuigen. Het is het bewijs van ons gedeelde doel dat een van onze eerste supporters, Jaguar, zich voorafgaand aan het seizoen 2022-2023 inschrijft voor Gen3.”

Van vrijwel alle huidige fabrikanten in de Formule E is nu duidelijk of zij in 2022-2023 meedoen aan het Gen3-reglement. Jaguar Land Rover voegt zich bij Mahindra, DS Automobiles, Porsche, Nissan en NIO als de reeds ingeschreven fabrikanten, terwijl Audi en BMW de sport aan het eind van het huidige seizoen verlaten. Alleen Mercedes moet nog een keuze naar buiten brengen.