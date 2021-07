Lynn scoort tweede pole-position in Formule E-carrière

Engelsman Alex Lynn kwam in de reguliere kwalificatie in de derde groep in actie. De later gestarte coureurs hadden duidelijk het voordeel want van de zes coureurs die naar de Superpole mochten, kwamen er drie uit groep 3 en drie uit groep 4. De coureurs van de eerste twee groepen hadden weinig kans op een opdrogende baan.

In de Superpole was Lynn bijna drie tienden sneller dan BMW Andretti-coureur Jake Dennis. Het is de tweede keer dat Lynn in de Formule E pole-position pakt, na de New York City E-Prix in 2017. Sergio Sette Camara, Andre Lotterer en Norman Nato maken de top zes compleet.

Van de top tien in het klassement – allen vroeg gestart – wist niemand zich in de voorste gelederen van het startveld te plaatsen. Klassementsleider Sam Bird vertrekt vanaf P18, Robin Frijns start op de 22ste plaats en Nyck de Vries mag vanaf de negende plek starten.

Uitslag kwalificatie London E-Prix - Race 1