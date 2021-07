Jake Dennis was de race vanaf de tweede plaats vertrokken, achter Alex Lynn en voor een tweede startrij met Sebastien Buemi en Sergio Sette Camara. Dennis wist in de middenfase van de race Lynn te passeren en vervolgens zijn leiding uit te breiden.

Pole-winnaar Lynn lag lang tweede, maar verloor die tweede plaats in de slotfase aan Nyck de Vries. De coureur van Mercedes was als negende gestart, maar baande zich uitstekend een weg door het veld en mocht voor het eerst sinds de race in Valencia in april weer eens het podium opzoeken.

Robin Frijns was op de 22ste plaats gestart en ook hij reed een prima race, maar eindigde buiten de punten: de Nederlander van het Audi-team werd 15de.

Kampioenschapsleider Sam Bird moest al in de openingsronde opgeven nadat een aanrijding met meerdere auto's de ophanging van zijn Jaguar had beschadigd. Door zijn overwinning staat Dennis nu nog twee punten achter Bird.

Volledige uitslag E-Prix Londen - Race 1

Pos Nº Coureur Auto Tijd Verschil 1 27 Jake Dennis BMW 46'50.048 2 17 Nyck de Vries Mercedes 46'55.389 5.341 3 94 Alex Lynn Mahindra 46'56.994 6.946 4 23 Sébastien Buemi Nissan 46'58.056 8.008 5 36 André Lotterer Porsche 47'00.747 10.699 6 33 René Rast Audi 47'01.475 11.427 7 11 Lucas di Grassi Audi 47'02.281 12.233 8 5 S.Vandoorne Mercedes 47'07.429 17.381 9 13 A.F.da Costa DS 47'08.505 18.457 10 22 Oliver Rowland Nissan 47'18.233 28.185 11 48 Edoardo Mortara Mercedes 47'20.772 30.724 12 99 Pascal Wehrlein Porsche 47'28.288 38.240 13 37 Nick Cassidy Audi 47'33.523 43.475 14 25 Jean-Éric Vergne DS 47'38.073 48.025 15 4 Robin Frijns Audi 47'41.085 51.037 16 28 Max Guenther BMW 47'45.153 55.105 17 20 Mitch Evans Jaguar 47'47.627 57.579 18 8 Oliver Turvey NIO 47'48.672 58.624 19 6 Joel Eriksson Penske 47'49.993 59.945 20 7 S.Sette Câmara Penske 47'50.484 1'00.436 - 71 Norman Nato Mercedes 48'34.755 1'44.707 - 88 Tom Blomqvist NIO 47'57.240 - 10 Sam Bird Jaguar 2'04.864 - 29 Alexander Sims Mahindra