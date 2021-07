Voorbereidend werk aan budgetplafond Formule E begonnen

Formule E CEO Jamie Reigle verklaarde eerder dit jaar in gesprek met de collega’s van Autosport.com dat er geen excuus meer was om de introductie van een formeel budgetplafond nog langer uit te stellen. De budgetten van de teams zijn in de zeven jaar dat het kampioenschap bestaat maar liefst verviervoudigd. De grootste fabrikant geeft meer dan 46 miljoen euro per jaar uit. Het maken van een solide financieel reglement was bij zijn aantreden een van de grootste prioriteiten voor Reigle, al lijkt het erop dat het financiële model niet aan het begin van het Gen3-tijdperk ingevoerd kan worden. Dit komt omdat de inschrijvers voor het nieuwe reglement al toegang hebben gekregen tot de databank van de FIA.

Tijdens een recent gesprek met de media gingen FIA-president Jean Todt en innovatie-voorman Frederic Bertrand in op de basis van het budgetplafond. Betrand zei: “Op dit moment voeren we gesprekken over een plafond van zo’n 13 tot 15 miljoen euro voor teams en 20 tot 25 miljoen euro voor fabrikanten over twee seizoenen. Maar er zijn nog veel vragen over de precieze uitvoering, bijvoorbeeld welke zaken niet onder het budgetplafond vallen.” Het is goed mogelijk dat het budgetplafond net zoals de Formule 1 gaat werken, wat betekent dat de salarissen van de coureurs en teambazen niet binnen het budget vallen.

Geen gevolg van weglopende fabrikanten

Gevraagd of het verlagen van de kosten in de Formule E ook een middel is om te voorkomen dat andere fabrikanten in navolging van BMW en Audi weglopen, zei Todt: “Dat is nu eenmaal het verhaal van de motorsport. Ze komen en ze gaan. Dat is niet alleen in de Formule E zo, dat is overal. Je hebt dat in de rallysport, in de endurance-racerij en in de Formule E. Als je een restaurant hebt, krijg je ook niet altijd dezelfde klanten. Het enige waar wij voor moeten zorgen is dat de omstandigheden zo gunstig mogelijk zijn. Dat proberen we te doen.”

De Formule E heeft tijdens de coronacrisis ook al wat maatregelen ingevoerd om de inzet van personeel en andere zaken in te perken. Ook zijn er regels gesteld aan het moment van introduceren van nieuwe wagens.