Evans op pole in Monaco, Nederlanders stranden in kwartfinale

Nyck de Vries als Robin Frijns wisten zaterdagochtend door de voorrondes te komen. Beide Nederlanders traden aan in Groep B. Formule E-titelverdediger De Vries ging met zijn Mercedes vlak voor het eindsignaal naar de eerste plaats met 1.31.271. Mitch Evans van Jaguar TCS Racing wist daar 0.026 onder te duiken, om uit te komen op 1.31.245. Porsche-coureur Andre Lotterer werd derde op 0.068. Frijns stond met nog twee minuten op de klok bovenaan dankzij 1.31.405. De tweede man in het kampioenschap, uitkomend voor Envision Racing, wist deze tijd in zijn laatste run niet te verbeteren. De chrono was wel voldoende voor een plek in de kwartfinale. Frijns eindigde als vierde.

Vanuit Groep A ging snelste man Stoffel Vandoorne door naar de knock-outfase, samen met Pascal Wehrlein, Jean-Eric Vergne en Lucas di Grassi.

Kwartfinale eindstation

Frijns moest het in de eerste kwartfinale opnemen tegen Vandoorne. Het Benelux-duel werd gewonnen Vandoorne. De Belgische teamgenoot van De Vries deed 0.158 korter over een ronde in Monte Carlo. De Vries had in zijn duel veel last van overstuur en moest zijn meerdere erkennen in Vergne. Het verschil bedroeg een halve seconde. Wehrlein klopte Porsche-teamgenoot Lotterer. De vierde halve finalist werd Evens, die met de snelste tijd van de kwartfinales (1.30.053) Di Grassi op z'n plek zette.

Wehrlein rekende in de halve finale af met Vandoorne. De Duitser klokte 1.30.065 en was 0.178 sneller. Evans versloeg Vergne dankzij 1.30.001 en een verschil van 0.117. Het finaleduel om de pole-position werd gewonnen door Evans. Zijn 1.29.830 betekende een nieuw Formule E-baanrecord voor Monte Carlo. Bij de vorige vier edities van de E-Prix van Monaco stond de winnaar telkens op pole. Kampioenschapsleider Vergne stelt zich zaterdagmiddag als derde op. Naast hem neemt Vandoorne, derde in het WK, plaats op P4. Achter Di Grassi en Lotterer staan Frijns en De Vries (achtste in het kampioenschap) op respectievelijk P7 en P8.

De E-Prix van Monaco gaat om 15.00 uur van start.

Uitslag kwalificatie Formule E-Prix van Monaco