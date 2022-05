Vandoorne wint E-Prix van Monaco, Frijns vierde

Mitch Evans, winnaar de voorgaande twee races in Rome, mocht van pole-position vertrekken. De Nieuw-Zeelander behield de leiding bij de start, maar toen de eerste attack modes werden ingezet nam Jean-Eric Vergne richting het halfwegpunt de kop over. Achter Evans zat Pascal Wehrlein, die was vertrokken vanaf de tweede startplek, op positie drie.

Wehrlein kwam dankzij de attack modes ook aan de leiding, maar lang kon de Duitser niet van het uitzicht genieten; zijn Porsche verloor met nog twintig minuten te gaan vermogen bij de voormalige Loews-bocht om bij het uitkomen van de tunnel helemaal stil te vallen. Daarmee kwam de leiding weer bij Vergne. De Fransman wilde in de zestiende ronde een attack mode inzetten, viel daarmee terug naar P3 achter Stoffel Vandoorne en Evans, maar had de pech dat er een full course yellow kwam.

In de negentiende ronde was er opnieuw een 'FCY', ditmaal door een aanvaring tussen Andre Lotterer en Oliver Rowland in St. Devote, de eerste bocht van het parcours. Vandoorne behield daarna de leiding in de race, die door de FCY's 4,5 minuut extra aan 'blessuretijd' kreeg. Voor de Belg betekende het zijn eerste zege van het seizoen en ook de eerste in Monaco.

Jaguar-coureur Evans werd in de slotfase belaagd door Robin Frijns (gestart vanaf P7) en Vergne, waarbij Frijns even op de tweede plek kwam te liggen, maar wist het duo te verslaan. Hij finishte op 1.3 seconde van Vandoorne. Frijns reed nog wel de snelste ronde, hetgeen de Envision-rijder een punt extra opleverde.

Voor titelverdediger Nyck de Vries zat er niet meer in dan de tiende plaats. De Mercedes-piloot kende een goed begin vanaf de achtste plek door Frijns bij de start te verschalken, maar viel daarna terug tot aan de dertiende plaats. Hij was de gehele race in gevecht voor een plek aan de rand van de top-tien.

Na zes wedstrijden leidt Vandoorne het kampioenschap met 81 punten, voor Vergne (75) en Evans (72). Frijns (71) is gezakt naar de vierde plek, De Vries (39) staat achtste. Het volgende Formule E-treffen is in het weekend van 14 (race 7) en 15 mei (race 8) in Berlijn.

Uitslag: Formule E E-Prix van Monaco