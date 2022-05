P3 Frijns in tweede vrije training E-Prix Monaco Robin Frijns heeft zich in de tweede vrije training voor de E-Prix van Monaco opgewerkt naar de derde plek. De Nederlander, slechts twintigste in de eerste oefensessie, was 0.243 langzamer dan lijstaanvoerder António Félix da Costa. Regerend kampioen Nyck de Vries sloot af op de zesde positie.