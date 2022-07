Red Bull-junior Iwasa domineert kwalificatie Hongarije, Verschoor P14

Net als de Formule 1 rondt ook de Formule 2 een drukke eerste seizoenshelft af in Hongarije. Zoals gebruikelijk vindt de kwalificatie op vrijdag plaats en dus kwamen de 22 coureurs om 18.30 uur de baan op om de startposities te verdelen voor beide races van dit weekend. In de 30 minuten durende kwalificatie lieten de coureurs er bepaald geen gras over groeien, want vrijwel iedereen verscheen meteen op het asfalt toen het startsein werd gegeven.

Zoals gebruikelijk gingen de coureurs na hun outlap niet direct aan de slag om een snelle tijd te klokken, maar kozen zij voor een zogenaamde prep lap om de banden op de perfecte arbeidstemperatuur te brengen voor hun vliegende ronde. Toen het eenmaal zover was, klokte Marcus Armstrong met 1.29.228 een eerste richttijd. Die bleef enige tijd staan, totdat ART Grand Prix-coureurs Theo Pourchaire en Frederik Vesti over start-finish kwamen. Eerstgenoemde klokte 1.28.883, zijn teamgenoot dook daar vervolgens nog eens 33 duizendsten onder. Na een afkoelronde gingen de 22 rijders er nog een keer voor zitten op hun eerste setje banden en dat leverde wel enkele verbeteringen op, maar de tijd van Vesti bleef buiten bereik. Drugovich kwam nog heel dichtbij, maar strandde op 21 duizendsten van een seconde. Daarachter volgden Pourchaire, Jüri Vips, Armstrong, Liam Lawson, Logan Sargeant, Jack Doohan, Ayumu Iwasa en Jehan Daruvala. Richard Verschoor sloot aan op P11.

Olli Caldwell koos er intussen voor om out of sync te gaan met de concurrentie en zo klom de Brit van Campos Racing met nog twaalf minuten te gaan knap naar de eerste positie door 1.28.803 te klokken. Op dat moment kwam de rest van het veld de baan weer op voor de tweede run, waarin zij hetzelfde schema volgden als op de eerste set banden. De baantemperatuur was in de tussentijd licht gezakt en dat leidde tot flinke verbeteringen: Armstrong kwam opnieuw als eerste over de streep en zette 1.28.311 op de klokken, bijna een halve seconde sneller dan Caldwell. Tegen het einde van die eerste ronde op de nieuwe banden was de Campos-coureur al teruggezakt naar P13.

Na nog een afkoelronde gingen de coureurs nog één keer zitten voor de ultieme kans op de pole-position en Iwasa greep die kans met beide handen aan. Hij klokte 1.27.930, waarmee hij maar liefst 0.381 seconde sneller was dan naaste achtervolger Armstrong. Achter de Nieuw-Zeelander van Hitech GP waren de verschillen echter klein, want Drugovich, Pourchaire, Sargeant en nummer 6 Vips volgden binnen een tiende van Armstrong. Dennis Hauger legde beslag op de achtste startpositie, terwijl Enzo Fittipaldi en Jack Doohan de top-tien completeren. De Australiër verzekerde zich daarmee ook van de pole-position voor de F2-sprintrace op zaterdag. Verschoor verbeterde zich in de slotfase nog wel, maar uiteindelijk belandde hij voor beide races op de 14e startpositie.

Uitslag Formule 2 Hongarije - Kwalificatie