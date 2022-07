Beitske Visser vindt stuurbekrachtiging in F2 en F3 niet nodig

Op de donderdag voor de Grand Prix van Groot-Brittannië lanceerde dertienvoudig Grand Prix-winnaar David Coulthard samen met ondernemer Karel Komarek More Than Equal, een zoektocht naar de eerste vrouwelijke wereldkampioen Formule 1. Diezelfde dag kwam het Alpine F1-team met Rac(H)er, waarmee zij binnen de eigen organisatie gelijke kansen wil creëren voor vrouwen. De Franse stal wil het aantal vrouwelijke werknemers in vijf jaar tijd verdrievoudigen en gaat vrouwelijke coureurs opnemen in het talentenprogramma.

“Ik denk dat het goed is”, zegt Beitske Visser in gesprek met Motorsport.com over deze initiatieven. “Toen ik begon met karten was er naast mij misschien nog één ander meisje. Als je nu op de kartbaan rondkijkt, dan zie je al veel meer meiden. Ik denk dat dit soort initiatieven alleen maar helpen om nog meer meisjes te interesseren voor het karten en het autoracen. Hopelijk zien we hierdoor ooit een keer meer vrouwen aan de top.”

More Than Equal heeft een duidelijk doel voor ogen: vrouwelijk racetalent in een vroeg stadium opsporen en die coureurs dezelfde ondersteuning geven als een groot deel van de huidige F1-rijders ook heeft gekregen voordat zij hun entree maakten in de koningsklasse, zodat er op termijn een vrouwelijke deelnemer aan de start van de Grand Prix staat die mee kan doen voor de zege. Of Coulthard en de zijnen hierin gaan slagen? “Het hangt er vanaf hoeveel geld erin gestoken wordt”, reageert Visser met een brede glimlach. “Geld is natuurlijk een belangrijk element hierin. Maar ik denk zeker dat het mogelijk is, als je de juiste vrouwen en de juiste sponsors vindt.”

Onderzoek van Hintsa Performance, dat verschillende Formule 1-coureurs ondersteunt bij hun training, wijst uit dat de mannen die momenteel meedoen aan F1 fysiek gezien niets doen wat een vrouw niet kan doen. Visser onderschrijft die bevinding volledig. “Heel veel mensen zeggen dat het fysiek te zwaar is voor vrouwen om in de Formule 1 racen, maar daar ben ik het niet mee eens”, zegt de W Series-rijdster. “Ik heb zelf World Series by Renault gereden en dat kon ik prima aan. En World Series is vergelijkbaar met de Formule 2. Bovendien rijden ze in de Formule 1 met power steering. De Formule 1 mag vanwege de G-krachten dan een stuk zwaarder zijn voor je nek, doordat ze met stuurbekrachtiging rijden is het ergens ook juist makkelijker. Je moet voor de Formule 1 dus flink aan je nekspieren werken, maar je armen hoef je minder te trainen.”

Visser vindt het dan ook niet nodig dat de Formule 3 en Formule 2 met stuurbekrachtiging gaan rijden, zoals Coulthard voorstelt. “Als ik voor mezelf spreek, vind ik dat niet noodzakelijk. Ik weet dat een hele hoop het daar niet mee eens zijn, maar in de World Series had ik ook geen power steering. Mannen zijn uiteindelijk sterker dan vrouwen, maar een auto wordt niet aangedreven door de coureur. Daar is de motor voor. Je moet gewoon sterk genoeg zijn om de auto te kunnen besturen en daar moeten we als vrouwen harder voor trainen. Het is niet zo dat racen fysiek het maximale van een man vraagt. Je gaat niet zoals een hardloper echt tot de limiet. Je moet gewoon overall heel fit zijn.”

Wat er dan wél gedaan kan worden om het pad naar de Formule 1 te verbeteren voor vrouwelijke coureurs? “Het zou helpen als er meer sponsors in ons zouden geloven. Dat is denk ik het belangrijkste”, wijst Visser andermaal naar de financiële kant van het verhaal. Volgens haar hebben vrouwelijke coureurs een voordeel maar ook een groot nadeel als zij op zoek zijn naar sponsors. “Aan de ene kant kunnen we als vrouwen andersoortige bedrijven aantrekken. Maar aan de andere kant heb je vaak te maken met het vooroordeel: ‘Oh, die gaat het toch niet halen’.”

Kansen voor Visser in F1?

Tweevoudig W Series-kampioene Jamie Chadwick is sinds 2020 ontwikkelingsrijdster bij Williams en Alpine gaat nu dus voor de eigen Academy op zoek naar vrouwelijk talent. Of er nu ook kansen komen voor Visser om weer verbonden te raken aan een Formule 1-stal, nu meer en meer teams interesse tonen in vrouwelijke coureurs? Visser, die in 2013 deel uitmaakte van het Red Bull Junior Team: “Dat zou wel vet zijn! Maar daar houd ik me op dit moment niet zo mee bezig. Ik focus me gewoon op het doen van een goede job in de W Series en daarna zie ik wel wat de toekomst brengt.”

Volgens Visser is het belangrijk dat de initiatieven zich niet beperken tot de Formule 1. “Het gaat niet alleen om de Formule 1”, benadrukt Visser. “Zo hadden we vorig jaar het WEC-project van Richard Mille. Dat was ook top.” In 2021 kwam Visser samen met de Duitse Sophia Floersch en de Colombiaanse Tatiana Calderon met steun van het Zwitserse horlogemerk uit in het World Endurance Championship. Visser: “WEC is ook een heel hoog kampioenschap en het zou mooi zijn als ook in andere hoge kampioenschappen meer kansen aan vrouwen worden gegeven.”

Wat betreft haar eigen toekomst, houdt Visser alle opties open. “Ik vond het LMP2-verhaal van vorig jaar heel vet. Zoiets zou ik wel weer willen doen. Of iets in Amerika”, zegt Visser. “Als er een kans richting de Formule 1 komt, dan zal ik die natuurlijk met beide handen aanpakken. Maar realistisch gezien denk ik dat die andere opties meer kans van slagen hebben.” Als we vragen of we bij een mogelijk Amerikaans raceavontuur aan IMSA moet denken of aan de Road to Indy, lacht ze: “Ik vind alles vet! Ik zou het allemaal wel willen doen! Ik ben nog niet zo vaak in de VS geweest. Ik heb op Daytona gereden en ben er met karten ook wel geweest. Ik vind die hele sfeer in Amerika wel wat hebben en old school circuits als Watkins Glen en Sebring spreken me ook erg aan.”

Beitske Visser tijdens de track walk op Circuit Paul Ricard. Foto: Steven Tee / Motorsport Images