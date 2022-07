Update: Doohan wint F2-sprintrace, straffenregen voor Verschoor

Jack Doohan klokte in de F2-kwalificatie op vrijdag de tiende tijd, wat hem vanwege de omgekeerde grid de pole-position opleverde voor de sprintrace. Pal achter de Australiër stond Enzo Fittipaldi met de auto van Charouz, gevolgd door de Noor Dennis Hauger. Richard Verschoor vertrok de race vanaf de veertiende positie.

Net na de start verloor de polesitter de leiding aan Fittipaldi, maar veroverde deze in de tweede bocht weer terug. Verder naar achteren ontstond chaos toen Hauger en Logan Sargeant elkaar raakten in de eerste bocht. Beide heren vielen uit. Door het voorval moest Theo Pourchaire uitwijken, waardoor hij van P7 naar P16 zakte. Frederik Vesti ging vervolgens wijd in de vierde bocht, bij een poging om P3 van Fittipaldi over te nemen. Hierdoor schoof kampioenschapsleider Felipe Drugovich op naar de vierde stek, terwijl Fittipaldi de derde positie behield. Vervolgens kwam de safety car de baan op door de crash van Hauger en Sargeant.

In rondje vier werd de race weer hervat, waarbij Doohan snel op zijn gas ging en Vips en Fittipaldi al vechtend achterliet. Pourchaire begon aan een opmars door het veld en passeerde Campos-invaller Roberto Merhi in de achtste omloop. Twee rondjes later verschalkte hij David Beckmann in de eerste bocht, waarmee hij opschoof naar P14. Jehan Daruvala, Marcus Armstrong en Red Bull-junior Liam Lawson streden een groot deel van de race om de zesde plaats, met Daruvala als voorste in de groep. Armstrong en Daruvala kwamen met elkaar in aanraking, waar laatstgenoemde een tijdstraf van tien seconden voor kreeg. Lawson schoof hierdoor op naar de zevende positie, terwijl Armstrong achtste kwam te liggen. DAMS-coureur en polesitter voor zondag Ayumu Iwasa probeerde Armstrong vervolgens te passeren, maar slaagde hier niet in.

Vooraan was het onverminderd spannend. Met nog een zestal rondjes te gaan was het gat tussen Doohan en Vips minder dan een seconde, maar eerstgenoemde vergrootte zijn voorsprong hierna vrij rap naar 1,7 seconde. Intussen begon Daruvala terug te zakken, waardoor Lawson en Armstong hem konden passeren. In de 24e ronde dook hij naar binnen voor verse banden. Pourchaire was ondertussen opgeklommen naar P9, nadat hij Calan Williams en Olli Caldwell was gepasseerd, en verzekerde zich daarmee van een plaats in de punten.

Vips kon Doohan niet meer inhalen en streed vervolgens met Fittipaldi. De versleten mediums van de Charouz-coureur zorgden er echter voor dat hij er niet meer langs kon en genoegen moest nemen met de laatste podiumplek. Drugovich werd vierde, Vesti en Lawson respectievelijk vijfde en zesde. Ondanks het incident met Daruvala eindigde Armstrong als zevende, Iwasa finishte als achtste.

Verschoor startte dus al veertiende, lag lange tijd tiende, maar kreeg tijdstraffen van vijf en tien seconden aan zijn broek, waaronder voor track limits. De Nederlander wilde de straffen in de pits inlossen, maar toen hij zijn auto bij zijn team zette, krikte de rear jack man de auto meteen omhoog, wat niet de bedoeling is als een rijder een tijdstraf komt inlossen. De monteur werd gewenkt om de wagen weer te laten zakken, maar per abuis is vervolgens niet vijftien seconden gewacht voordat er begonnen werd met het wisselen van de banden. Verschoor kwam uiteindelijk als zestiende aan de finish, maar heeft na de race nog eens twee tijdstraffen gekregen. Volgens de stewards is de tijdstraf van vijf seconden ingelost in de pits maar die van tien niet. Die worden nu alsnog bij de racetijd van Verschoor opgeteld. Daaroverheen komt nog een drive through-penalty, die automatisch omgezet wordt in twintig strafseconden, omdat het team de procedure voor het inlossen van tijdstraffen niet correct heeft gevolgd. Door dit alles valt Verschoor van P16 terug naar P18.

De Formule 2-hoofdrace in Hongarije start zondagochtend om 11.35 uur.

