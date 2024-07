Na een natte vrije training kregen de Formule 2-coureurs in de kwalificatie een droog Silverstone voorgeschoteld. Wel hingen er buien rondom het Engelse parcours, dus was vanaf het eerste moment een drukte van belang. Sterker nog, het hele veld reed de baan op op het moment dat het licht op groen ging.

De druppels werden al snel gemeld door Isack Hadjar, die eerder op de dag nog een vrije training in de Formule 1 namens Red Bull Racing afwerkte. Doorzetten deed het niet, dus de rijders namen de tijd om de banden op te warmen voor de eerste vliegende rondes. Oliver Bearman zette de toon met een 1.40.918 en was daarmee net wat sneller dan kampioensleider Paul Aron. De Est - die nog zonder raceoverwinning is - was net iets minder dan een tiende langzamer. Richard Verschoor kwam nog wat tempo tekort en noteerde een dertiende tijd.

Na een rondje afkoelen gingen de rijders nogmaals voor een snelle tijd. Dat bleek een goede keuze, want de softs waren op dat moment in het perfecte window. De ene na de andere coureur verbeterde de snelste tijd, waardoor Bearman zijn voorlopige pole kwijtraakte. Het was namelijk Aron die deze keer sneller was. De Hitech-man zag Kush Maini achter zich naar P2 klimmen, terwijl ook Zak O'Sullivan, Zane Maloney en Dennis Hauger over Bearman heen sprongen. Verschoor kende in de tweede snelle ronde minder succes, hij zakte naar de zestiende tijd.

Nieuwe banden, snelle tijden

Met nog iets meer dan elf minuten op de klok reden de coureurs weer de baan op met een nieuw setje softs. Het was nog even spannend of Jak Crawford dat haalde, want zijn DAMS was redelijk beschadigd geraakt na een uitstapje over de kerbstones bij Copse, maar hij kon gewoon deelnemen. Aron had grotere problemen. De coureur spinde bij het ingaan van Copse en strompelde in zijn auto een rondje over het circuit. De koploper in het WK gaf niet op en wilde toch nog een snelle ronde noteren, maar dat lukte niet. Hij viel terug naar de twaalfde plek

Isack Hadjar profiteerde volop en greep de pole met een 1.39.368. Daarmee was hij maar liefst tweeënhalf tienden sneller dan nummer twee Victor Martins. Dennis Hauger en Franco Colapinto zorgden voor een tweede rij vol MP Motorsport-coureurs. Bearman werd vijfde, net voor Gabriel Bortoleto en de gelukkige Crawford. Maini werd achtste, Maloney negende en Andrea Kimi Antonelli zette de tiende tijd neer. Daarmee mag hij de sprintrace van zaterdag vanaf de eerste plek beginnen. Verschoor noteerde de dertiende tijd.

Zaterdag om 14.15 uur begint de sprintrace op Silverstone.

Uitslag Formule 2-kwalificatie Silverstone