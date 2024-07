Na de derde vrije training voor de Formule 1-coureurs was het voor de start van de Formule 2 absoluut niet droog. Het was zelfs zo nat, dat de wedstrijdleiding besloot dat de race achter de safety car moest worden gestart. Dat was voor polesitter Andrea Kimi Antonelli niet slecht, want hij kon zo bij de start de pace bepalen. Dat deed hij met verve en hield bij de start P1 vast.

Ondanks de verraderlijke omstandigheden bleven in de eerste ronde incidenten uit. Wel zagen we een schitterende inhaalactie van Gabriel Bortoleto, die buitenom Copse de aanval inzette op Jak Crawford en het in Maggotts en Becketts afrondde. Richard Verschoor had de snelheid niet om in het begin te profiteren van de omstandigheden en behield de dertiende start na de openingsrondes.

De virtual safety car werd een paar rondes later alsnog de baan op gestuurd. Er lag een onderdeel van de voorvleugel van de Prema van Oliver Bearman op de baan. De Brit reed tegen de achterkant van de auto van Kush Maini aan, die wonder boven wonder geen lekke band kreeg.Na dat het onderdeel werd weggehaald door een andere coureur die eroverheen reed, werd de groene vlag weer gezwaaid. Paul Aron was op dat moment op P11 het beste bij de pinken en pikte de tiende plek van titelconcurrent Isack Hadjar. Richard Verschoor zakte ondertussen naar P18.

De omstandigheden werden daarna niet veel beter. Na een spin van Juan Manuel Correa vlak voor start finish werd de safety car de baan op gestuurd, want de regen viel op dat moment wel heel hard. De rode vlag werd niet veel later gezwaaid vanwege veiligheidsmaatregelen.

Top van het kampioenschap valt uit

Om 14.40 uur Nederlandse tijd wordt het veld weer in gang getrokken, aangezien de ergste neerslag overgewaaid was. Na een ronde achter de safety car werd het veld weer losgelaten, met Antonelli op P1 voor Zane Maloney. Maini en Bortoleto waren daarachter met elkaar in gevecht, waardoor de top-twee kon weglopen.

Aron en Pepe Martí waren in het middenveld ook met elkaar in gevecht wat tot een uitvalbeurt van beide coureurs leidde. Martí knalde vol achterop bij Aron, waarbij de ophanging van de Campos van Martí het begaf en de achterkant van Aron aan gort werd gereden. Niet veel later stond ook Hadjar in het grind en moest hij opgeven. De Fransman reed volledig zelf van de baan af en gleed achterstevoren de grindbak in. Met het wegvallen van Aron en Hadjar viel de top-twee van het kampioenschap binnen enkele seconden van elkaar uit. De safety car werd daarna weer de baan op gestuurd om de marshals de gelegenheid te geven om alle brokstukken op te ruimen.

Na een paar rondes achter de safety car werd de baan weer vrijgegeven. Dat onder een ietwat waterig zonnetje, dus de baan ging opdrogen. Antonelli vertrok uitstekend, Maloney was al snel op een seconde gezet. De incidenten bleven echter niet uit, want Bearman zakte uit de top. Ook Victor Martins zat in de hoek waar de klappen vielen, want hij werd achterstevoren getikt door Zak O'Sullivan. De Fransman gaf daarna op. Niet veel later zat de race voor Bearman erop, hij parkeerde zijn Prema bij Hangar Straight. De virtual safety car werd de baan op gestuurd om beide auto's weg te takelen.

Race op tijd, of toch niet?

Nadat bekend werd dat de race op tijd zou werden verreden spinde Joshua Dürksen ook nog na een opportunistische aanval op Ritomo Miyata. De Paraguayaan gooide zo een puntenfinish weg. Verschoor was een van de coureurs die profiteerde, maar P11 gaf geen recht op punten.

De klok telde af, maar de wedstrijdleiding besloot toch de 21 rondes gewoon af te laten werken. Antonelli had ondertussen een grote voorsprong opgebouwd en won de race. Het Invicta-duo Bortoleto en Maini vocht de strijd om P3 uit, wat Maloney ruimte gaf op P2. Bortoleto was uiteindelijk degene die het gevecht in zijn voordeel besliste en het laatste podiumplekje meepikte. Maini werd naar P4 verwezen. Franco Colapinto werd vijfde, vlak voor Crawford. Dennis Hauger snelde naar P7, terwijl Roman Stanek op P8 het laatste puntje wegsnoepte. Verschoor bleef op P11 steken.

Zondag om 10.55 uur Nederlandse tijd start de hoofdrace op Silverstone.

Uitslag Formule 2-sprintrace op Silverstone 2024

Volgt spoedig