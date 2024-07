Bortoleto verslaat Colapinto voor eerste overwinning in FIA F2

Dennis Hauger had pole-position veroverd voor de hoofdrace op de Red Bull Ring, maar het noodlot trof hem al voor de start. De Noor bleef staan voor de formatieronde en moest daardoor vanuit de pitstraat starten. Hetzelfde overkwam Kush Maini (P10) en Jak Crawford (P14) in het middenveld.

Joshua Duerksen nam als tweede plaats op de startopstelling, maar kreeg door het wegvallen van Hauger effectief de pole-position in de schoot geworpen. De Paraguayaan behield na het doven van de rode lichten de koppositie, gevolgd door Gabriel Bortoleto en Franco Colapinto. Lang kon Duerksen niet genieten van de leiding: in de vierde van in totaal veertig ronden ging Bortoleto zijn continentgenoot voorbij via de binnenkant van bocht 4. Twee ronden later nam ook Colapinto Duerksen te grazen. De Argentijn deed dat door binnendoor te gaan in bocht 3.

Opvallend was dat Duerksen zich in beide duels wel heel makkelijk gewonnen leek te geven. Wellicht had dat te maken met de staat van zijn supersofts, want de AIX Racing-coureur was aan het einde van de zevende omloop de eerste rijder van de kopgroep die zijn verplichte pitstop maakte. Een ronde later deed leider Bortoleto hetzelfde, gevolgd door nummer vijf Isack Hadjar - hij reed achter titelrivaal Paul Aron. Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli - als zestiende gestart - kwam in dezelfde ronde als Bortoleto en Hadjar nieuwe banden halen, maar liet zijn motor afslaan en was nadien kansloos voor punten.

Kansloos voor punten leek Richard Verschoor zeker niet te zijn. De Nederlander had zich weliswaar als zeventiende gekwalificeerd, maar reed een goede race en lag na zijn pitstop zelfs virtueel in de punten. Halverwege de race viel Verschoor echter uit in de pitstraat. Hetzelfde gold voor Ferrari-junior Oliver Bearman, zaterdag nog winnaar van de sprintrace.

Vooraan reed Colapinto een lange eerste stint, aangezien hij op softs - dit weekend de hardere van de twee compounds in de Formule 2 - was gestart. De MP Motorsport-coureur maakte aan het einde van de 32ste ronde zijn pitstop en had voor de resterende acht ronden verse supersofts om aan te vallen.

Colapinto kwam na zijn bandenwissel als achtste weer de baan op, maar was veel sneller dan de rest en werkte zich snel naar voren. Uiteindelijk stokte zijn opmars op de tweede plaats. Koploper Bortoleto hield, ondanks dat hij na zijn pitstop wat tijd verloor in het verkeer, op zijn oudere banden ruim voldoende over op Colapinto: aan de streep bedroeg het verschil tussen de twee Zuid-Amerikanen ruim vier seconden.

Hadjar finishte op 1,2 seconde van Colapinto als derde, maar verloor naar eigen zeggen best wat tijd in duel met Campos-teamgenoot Pepe Marti. Heel veel sneller dan Marti leek Hadjar echter niet te zijn; aan de finish was het gat tussen beide rijders slechts een halve seconde. Wellicht had Hadjar de positie in de slotfase zelfs terug kunnen - of moeten - geven aan Marti, aangezien hij er niet in slaagde de leiders te bedreigen. De onvrede bij de Campos-rijders leek na afloop in elk geval groot te zijn, het team wacht dus een lange nabespreking.

Aron finishte als vijfde, maar werd door een tijdstraf van vijf seconden wegens van lijn veranderen in de remzone als zesde geklasseerd. Daardoor pakte Enzo Fittipaldi achter Marti de vijfde plek. Duerksen werd zevende, de laatste punten waren voor Amaury Cordeel, Taylor Barnard en Zak O’Sullivan.

In het klassement gaat Aron nog steeds aan kop, al is zijn voorsprong op naaste belager Hadjar geslonken tot negen punten: 115 om 106.

De uitslag van de FIA Formule 2-hoofdrace op de Red Bull Ring