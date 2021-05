Na de seizoensopener in Bahrein vormt het stratencircuit van Monaco dit weekend de tweede halte op de Formule 2-kalender. In Bahrein kon de 21-jarige Bent Viscaal zich tijdens zijn allereerste Formule 2-training nog meten met de snelsten, maar na een teleurstellend verlopen kwalificatie moest hij alle drie de races vanuit de middenmoot aanvangen. In de races toonde de coureur uit Albergen wel zijn klasse, maar werd het nog niet beloond met een puntenfinish.

Dit weekend krijgt Viscaal een nieuwe kans op punten, al wordt het voor de coureur uit Twente wel pas zijn allereerste kennismaking met het circuit van Monaco: “In de raceklassen waarin ik tot dusver heb gereden, stond Monaco nooit op de kalender. Dat recht is immers enkel voorbehouden aan een paar specifieke opleidingsklassen én de Formule 1”, vertelt Viscaal. “Dit jaar is het eindelijk zover: doordat ik nu in de Formule 2 rijd, mag ik mijn debuut maken op dit legendarische circuit. Het wordt absoluut een beproeving, aangezien de muren wel heel erg dichtbij staan en elk foutje genadeloos wordt afgestraft. Ik kan niet wachten om de uitdaging aan te gaan.”

Sinds het vorige raceweekend in Bahrein heeft Viscaal onder andere nog een driedaagse test met Trident afgewerkt en heeft hij meerdere bezoeken gebracht aan de fabriek van de renstal in Noord-Italië. “Bij ieder bezoek hebben de monteurs en engineers wel weer iets nieuws gevonden, waardoor we op de baan een stap voorwaarts kunnen zetten. Dat geeft mij extra vertrouwen voor het aanstaande raceweekend in Monaco.”

Over zijn doelen voor komend weekend is Viscaal realistisch: “De Formule 2 is een zeer competitieve klasse, waarin de onderlinge verschillen minimaal zijn. Het liefst win ik natuurlijk elke race waaraan ik meedoe, maar ik moet ook rekening houden met Formule 2-reglementen als de omgekeerde startopstellingen. Een paar goede puntenfinishes zouden mij tevreden stellen, al zou ik ook graag een van de bokalen meenemen naar Twente.”

Donderdagochtend zal Viscaal tijdens de vrije training voor het eerst in actie mogen komen op het circuit van Monaco, alvorens er op donderdagmiddag wordt gekwalificeerd. De races zijn op vrijdag (11.45 uur) en zaterdag (8.20 uur en 17.15 uur).