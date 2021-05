Verschoor had voor dit seizoen moeite om het budget bijeen te krijgen voor een volledig seizoen. Voor de start van het seizoen in Bahrein liet MP Motorsport weten dat de coureur alleen voor de openingswedstrijd getekend had. Wel kwam hij recent nog in actie tijdens de Formule 2-test in Barcelona. Verschoor liet aan Motorsport.com weten een soort dubbelleven te leiden waarin hij coureur en zakenman speelde om het benodigde sponsorgeld binnen te harken.

De oud-winnaar van de Macau GP heeft nu bevestigd dat hij komend weekend in Monaco weer kan rijden voor MP. “Ik ben blij dat ik weer in Monaco mag rijden”, schreef hij. “Ik ben mijn loyale en nieuwe partners dankbaar voor de hulp. Ik heb de afgelopen weken hard gepusht en ben blij dat we nu een stap dichter bij een zitje voor het volledige seizoen zijn. We hebben zeker nog wat hulp nodig, maar ik geef niet op en dat betaalde zich tot nu toe uit. Ik kan niet wachten om dit weekend in de auto te stappen.”

Nederland heeft daarmee twee coureurs op de Formule 2-grid tijdens de races in Monaco. Eerder tekende Bent Viscaal een nieuw contract bij Trident. Hij werkt het hele seizoen af voor de Italiaanse formatie.