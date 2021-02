Alpine niet bang voor ophoping Academy-talenten in Formule 2

Net als het Formule 1-team is ook het opleidingsprogramma van Renault van naam veranderd. De Renault Sport Academy gaat dit jaar verder onder de naam de Alpine Academy, waarmee dezelfde weg wordt ingeslagen als bij het F1-team van Alpine. Woensdag presenteerde de autofabrikant de vijf rijders die in 2021 op ondersteuning mogen rekenen. Twee talenten worden in de FIA Formule 3 gestald: Victor Martins en Caio Collet debuteren allebei in die klasse en doen dat in dienst van MP Motorsport. De overige drie coureurs, Oscar Piastri, Christian Lundgaard en Guanyu Zhou, komen in de Formule 2 uit voor respectievelijk Prema, ART Grand Prix en UNI-Virtuosi.

De drie Alpine-junioren in de Formule 2 moeten op termijn ook gaan uitvechten wie er een plekje verdient in het F1-team van Alpine. Het contract van Esteban Ocon bij de Franse formatie loopt eind 2021 af en dus kunnen de drie junioren zich in de kijker rijden door goed te presteren. Daarbij heeft Alpine hogere verwachtingen van Zhou en Lundgaard dan van Piastri, die als enige van het trio debuteert in de F2. “Ze zitten alle drie natuurlijk in een ander jaar wat betreft hun deelname aan het kampioenschap. Zhou begint aan zijn derde jaar, Christian zit in zijn tweede jaar en Oscar is natuurlijk een rookie. Het is dus een iets andere situatie en een iets andere planning”, antwoordde Mia Sharizman, hoofd van de Alpine Academy, op een vraag van Motorsport.com.

De doelstelling voor Lundgaard en Zhou is helder: “We verwachten van Christian en Zhou, en eerlijk gezegd ook van Oscar, dat ze meevechten om podia en overwinningen. Uiteindelijk hopen we te zien dat ze aan het eind van het jaar meedoen om de titel”, aldus Sharizman, die daarbij wel opmerkt dat er voor Piastri een tweejarenplan in de F2 klaarligt. De druk op de jonge Australiër, die afgelopen seizoen in dienst van Prema kampioen werd in de F3, om te presteren is dus iets minder. Dat neemt niet weg dat Alpine hoopt alle drie de rijders in de top-drie van het kampioenschap te zien. “Dus als ze allemaal in de top-drie eindigen, dan zijn we daar erg blij mee”, vervolgt Sharizman. “Maar ja, dat levert wel een vergelijkbare situatie op met wat de Ferrari Driver Academy vorig jaar doormaakte.”

Het opleidingsprogramma van Ferrari had in 2020 een luxeprobleem met maar liefst vijf coureurs in de Formule 2, van wie drie coureurs in de bovenste regionen van de titelstrijd meededen. Van het vijftal maakte alleen Mick Schumacher promotie naar de F1, hij werd bij Haas gestald. Callum Ilott, de nummer twee in het kampioenschap, moet genoegen nemen met een testrol. Desondanks is Alpine niet bang voor een herhaling van dat scenario, aldus Sharizman. “Ik denk eerlijk gezegd niet dat we nu al een plan A en een plan B nodig hebben. Dat zit wel in ons achterhoofd. We denken op dit moment dat het los zal lopen en dat we het goed kunnen managen door te garanderen dat de drie coureurs die we daar hebben, ook op het punt komen waar ze willen zijn.”