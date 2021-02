Alpine bereid om Academy-rijders bij andere F1-teams te stallen

Woensdag presenteerde Alpine de plannen voor de Alpine Academy in 2021. De Franse renstal heeft vijf juniorrijders aan zich gebonden: in de Formule 3 heeft men bij MP Motorsport plekken gevonden voor Victor Martins en Caio Collet, die promoveren vanuit de Formule Renault Eurocup. Guanyu Zhou en Christian Lundgaard blijven bij UNI-Virtuosi en ART Grand Prix plakken voor een nieuw Formule 2-seizoen, waar zij gezelschap krijgen van debutant en F3-kampioen Oscar Piastri. De Australiër komt in actie voor Prema. Alpine Academy-directeur Mia Sharizman maakte bij de presentatie al duidelijk dat van Zhou en Lundgaard verwacht wordt dat ze om de titel gaan strijden.

Maar een titel in de Formule 2 betekent in dat geval geen garantie op promotie naar de Formule 1, want Alpine heeft maar beperkte opties om jonge coureurs te laten debuteren in de koningsklasse. In het eigen fabrieksteam komt er eind 2021 mogelijk een plekje vrij, want het contract van Esteban Ocon loopt na dit seizoen af. Fernando Alonso is al wel zeker van zijn plek voor 2022. Mocht ook Ocon aanblijven, dan heeft Alpine zelf helemaal geen plek om een van de junioren door te laten stromen naar de F1 en zal het de handen ineen moeten slaan met andere teams. En dat wordt gezien de huidige samenwerkingen tussen Ferrari en Alfa Romeo en Haas, tussen Red Bull en AlphaTauri en tussen Mercedes en Williams een lastig verhaal.

Alpine zag deze winter met McLaren het laatste klantenteam vertrekken en dat maakt het voor het Franse fabrieksteam nog zwaarder om hun talenten onder te brengen in de F1. Dat beseft Sharizman ook, maar hij gaat ervan uit dat het desondanks mogelijk blijft om met andere renstallen samen te werken. “We hebben manieren geïdentificeerd om de coureurs uiteindelijk in ons zitje te krijgen”, zei Sharizman. “Ook zonder leveren van motoren en andere connecties blijft het mogelijk om samen te werken met andere teams. Daar ga ik niet teveel over vertellen. Dat gezegd hebbende focussen we ons op wat we hebben: de twee racezitjes, de Academy en de tools die we hebben. Natuurlijk heeft doorstroming naar ons eigen team de prioriteit, maar we geloven dat er nog steeds ruimte is om zonder het leveren van motoren met andere teams samen te werken.”