Petecof slaat Formule 3 over en debuteert bij Campos in Formule 2

Petecof was de afgelopen drie jaar onderdeel van de Ferrari Driver Academy, maar vorige week kwam naar buiten dat de banden met het opleidingsprogramma van de Scuderia verbroken zijn. Het was nog even afwachten wat de 18-jarige Braziliaan in 2021 zou gaan doen, maar maandag verschafte Campos daar duidelijkheid over. De Spaanse renstal geeft Petecof, die afgelopen jaar kampioen werd in de Formula Regional European Championship, de kans om de Formule 3 over te slaan en meteen door te stromen naar de Formule 2. Bij Campos, wiens oprichter Adrian Campos twee weken geleden op 60-jarige leeftijd overleed, wordt hij de teamgenoot van Ralph Boschung.

“Het is een eer te weten dat een van de laatste wensen van de grote Adrian was om mij in een Campos-auto te zien. Dat motiveert mij op een bijzondere manier”, zei Petecof, die in 2018 en 2019 met wisselend succes in verschillende Formule 4-kampioenschappen reed namens Prema, het team waarmee hij ook de titel in de FREC won. “Campos heeft een winnende cultuur en het zit in het DNA van het team om jonge coureurs unieke kansen te bieden. Ik kan niet wachten om te beginnen met de samenwerking en om onszelf te bewijzen.”

Sportief directeur Adrian Campos jr. is blij dat Petecof met zijn team de stap naar de F2 zet. “Hij maakt een belangrijke overstap qua categorie en hij zal hard moeten werken, maar vergeet niet dat hij de regerend kampioen is van de FREC. We hebben dus alle vertrouwen in de resultaten die Gianluca en Ralph voor ons kunnen behalen in het seizoen 2021”, zei Campos. “Dit is een overeenkomst die mijn vader helaas niet af kon ronden voordat hij overleed, maar we weten dat het voltooien van ons F2-team met Gianluca zijn wens was. We hebben heel hard gewerkt om dit te bewerkstelligen. Ik wil hem namens Campos Racing verwelkomen en wens hem al het geluk in 2021.”