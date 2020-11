Wolff: Succes Mercedes kostte bloed, zweet en tranen

Mercedes verzilverde in Imola de zevende constructeurstitel op rij, een mijlpaal waar geen enkel ander team in de historie ooit is geslaagd. Lewis Hamilton lijkt dan weer op weg om zijn zevende wereldtitel te behalen, en zijn zesde voor Mercedes op zeven jaar tijd. Het is het werk van meer dan duizend personeelsleden in de fabrieken van Brackley en die van Brixworth, waar de motor van Mercedes wordt ontwikkeld. Die enorme arbeid heeft dus zijn vruchten afgeworpen, maar volgens teambaas Wolff wordt daar ook een menselijke prijs voor betaald.

Wolff verkondigde eerder al dat hij er serieus over nadenkt om te stoppen als teambaas en een andere, overkoepelende rol te gaan bekleden bij Mercedes. Het hoge aantal Grands Prix en de vele weken weg van huis spelen een rol in de beslissing van de Oostenrijker. Wolff stelt dat hij zelfs al bezig is met het zoeken van een opvolger en legt ook uit hoe hoog de werkdruk was in de fabriek. "Het heeft niet alleen een tol geëist op mezelf, maar op iedereen die betrokken is bij het project. Bloed, zweet en tranen heeft het gekost achter de schermen, maar dat krijg je nooit te zien. Het lijkt alsof we gewoon aankomen op het circuit en alles winnen, maar de waarheid is dat daar veel voor wordt opgeofferd."

Het meest indrukwekkende aspect van het succes van Mercedes is wellicht dat het team niet op de lauweren is gaan rusten, maar gemotiveerd is gebleven om te blijven presteren. Volgens Wolff lag voormalige engineer Aldo Costa aan de basis van die ambitieuze aanpak. "Ons objectief was om een wereldtitel te behalen bij de rijders en de constructeurs. Aldo Costa zei daarop: 'Dat is niet ambitieus genoeg. We moeten mikken op verschillende wereldtitels.' Wij dachten destijds dat dat een stap te ver was, maar we schreven het op de muur. We zijn blij dat we dat hebben gedaan, want het bleef ons elk seizoen inspireren. Die doelen stellen is een belangrijk deel van de oefening. Dat betekent dat je veel nadenkt en droomt over wat we in de toekomst kunnen bereiken."

Gerelateerde video