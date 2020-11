F1-teams hebben meer personeel nodig met uitbreiding kalender

De teambazen van de Formule 1 hebben recent een conceptkalender voor 2021 in mogen zien. Ondanks de haken en ogen die er aan de kalender zitten vanwege het coronavirus en de races die daardoor mogelijk niet door kunnen gaan, verzet F1 daarmee de bakens voor de toekomst. Eigenaar Liberty Media heeft altijd aangegeven dat het graag meer races wil in nieuwe landen, uiteindelijk zou men zelfs tot 25 races per jaar kunnen afwerken. Door teams en coureurs werd wisselend gereageerd op dat voorstel, teambaas Franz Tost van AlphaTauri denkt dat hij meer personeel nodig heeft als de kalender uitgebreid wordt.

“Je weet dat de teams nu op de hoogte zijn van het plan om 23 races te houden en ik hoop dat het mogelijk is”, aldus Tost, die zich overigens nog afvraagt of het mogelijk is om volgend jaar weer een ‘regulier’ seizoen af te werken. “Ik weet niet welke invloed het COVID-verhaal gaat hebben, maar het betekent simpelweg dat we de infrastructuur op moeten bouwen voor dit aantal races. Wat betekent het? We zullen extra monteurs, extra engineers aannemen zodat we voldoende mensen achter de hand hebben. Je weet nooit wat er kan gebeuren, maar je wilt aan de goede kant zitten. Het gaat vooral om organisatie. Het is een groot aantal, 23 races. Maar op dit moment mogen we hopen op dat aantal. Het betekent dat we een manier moeten vinden om dat te managen, het moet georganiseerd worden. Maar dat mag geen probleem opleveren.”

Rotatie bij Williams

Naast het extra personeel zal er ook meer gerouleerd worden, verwacht Williams-teambaas Simon Roberts. “We zijn al een paar maanden bezig met dit vraagstuk”, reageerde hij op een vraag van Motorsport.com. “We hebben het plan om een rotatieschema te maken. Het is erg vermoeiend om 22 of 23 weekenden per jaar van huis te zijn. Dat zuigt de energie uit een team. Gelukkig hebben we op de fabriek voldoende mensen met ervaring, in de huidige situatie met het coronavirus hebben we sowieso mensen op stand-by staan. Volgend jaar zullen we iedereen laten rouleren tijdens de races. Niemand hoeft bij elke race aanwezig te zijn, dat is eigenlijk onhoudbaar, behalve voor de coureurs.”

Het is goed mogelijk dat de Formule 1 meer tweedaagse weekenden inplant om de druk op de teams te verlichten. Afgelopen weekend werd er tijdens de Emilia-Romagna GP voor het eerst geëxperimenteerd met een tweedaags format, waarbij er maar één training op het programma staat.