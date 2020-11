‘F1 plant Grand Prix van Nederland voor 5 september 2021’

Vorige week presenteerde de Formule 1 een opzet voor de kalender van 2021, die maar liefst 23 races moet bevatten. Ook de Nederlandse Grand Prix staat op deze conceptkalender, nadat de editie van 2020 afgelast moest worden vanwege het coronavirus. Uit de presentatie van de kalender aan de teams tijdens de vergadering van de Formula One Commission bleek al dat de Dutch GP een andere plek op de kalender zou krijgen dan dit jaar. Toen stond de race nog voor 3 mei gepland.

Uit de conceptkalender voor 2021 werd al duidelijk dat de race op Circuit Zandvoort een plekje na de zomerstop zou krijgen, maar de Telegraaf heeft nu een exacte datum voor de wedstrijd. Bronnen rond het management van de Formule 1 en de FIA hebben aan de Nederlandse krant gemeld dat GP van Nederland op 5 september op het programma staat. Circuitdirecteur Robert van Overdijk wil dat nieuws nieuws echter niet bevestigen in gesprek met het dagblad: “Het is aan het management van de Formule 1 om de kalender naar buiten te brengen.”

Als de GP van Nederland daadwerkelijk op 5 september verreden wordt, dan komt de race een week na de Grand Prix van België. Zandvoort staat daarmee de plek als opening van het Europese seizoen af, zoals het circuit dat in 2020 wel zou zijn voor alle coronaperikelen. Door het coronavirus is nog onduidelijk of er in 2021 weer fans op de tribunes mogen plaatsnemen. Gezien de huidige ontwikkelingen is de kans echter groter dat toeschouwers in september weer welkom zijn, dan dat dit in mei al het geval is. Zandvoort hoopt iedere dag van het Grand Prix-weekend 100.000 fans over de vloer te hebben.

De F1-kalender voor 2021 wordt ten opzichte van de oorspronkelijke plannen voor 2020 met één evenement uitgebreid tot 23 races. Alle races die voor dit jaar gepland stonden, hebben opnieuw een plek op de kalender gekregen. De enige nieuwe toevoeging is Saudi-Arabië, waar men op een stratencircuit in Jeddah wil gaan rijden. De seizoensstart staat volgens de conceptkalender voor 21 maart gepland in het Australische Melbourne.