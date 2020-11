Massa: Verstappen klaar voor wereldtitel, heeft betere auto nodig

Verstappen maakt in 2020 wederom een uitstekende indruk in dienst van Red Bull Racing. In alle races waar hij de finish bereikte, stond hij ook op het podium met als hoogtepunt de zege in de 70th Anniversary Grand Prix op Silverstone. Toch is er van echte tevredenheid geen sprake, want voorafgaand aan het seizoen stelden Verstappen en Red Bull zich ten doel om mee te doen om de wereldtitel. Daar is het niet van gekomen doordat Mercedes met de W11 een dominante auto heeft gebouwd waaraan de RB16 niet kan tippen. Dat Verstappen zich desondanks regelmatig tussen de Mercedessen weet te wurmen bewijst dat de Nederlander een enorm talent is.

Die lezing deelt Felipe Massa ook. De voormalig coureur van onder andere Ferrari en Williams ziet in de Red Bull-coureur een toekomstig wereldkampioen, maar hij heeft daarvoor wel een auto nodig die ‘een paar tienden’ sneller is. “Max is absoluut een geweldig talent. Hij is zonder twijfel een toekomstig wereldkampioen, daar twijfel ik absoluut niet over. Helaas heeft hij nog niet de auto gehad om het kampioenschap te winnen”, vertelde Massa in het Formule 1 Café van Ziggo Sport. “Op dit moment presteert hij misschien zelfs wel beter dan zijn auto, maar hij heeft van de auto nog een paar tienden nodig om in staat te zijn het kampioenschap te winnen. Hopelijk gebeurt dat snel, ook voor alle fans die hij over de hele wereld heeft. Ik kijk ernaar uit om hem snel te zien winnen, want hij is een van de grootste talenten die we hebben in de Formule 1.”

Natuurlijk is dat geen garantie voor succes, daar is Massa zich ook van bewust. De Braziliaan, die zich in 2008 enkele seconden wereldkampioen waande maar uiteindelijk Lewis Hamilton met de titel aan de haal zag gaan, beseft als geen ander dat het materiaal ook van doorslaggevend belang is. Op het persoonlijke vlak heeft Verstappen volgens Massa echter alle ingrediënten in huis. “We moeten eerlijk zijn: in het begin was Max enorm snel en hij deed het geweldig, maar hij maakte ook fouten. Door die fouten verloor hij een aantal kansen, maar dat is normaal als je jong bent. Nu zien we hem echter geen fouten maken en dat is volgens mij het meest positieve ding. Hij heeft het talent, maar is nu ook constant. Hij is nu klaar voor de wereldtitel, hij heeft alleen de auto nog nodig.”